'Spider-Man: No Way Home', la tercera cinta del superhéroe arácnido con Tom Holland como protagonista absoluto, presentó este lunes su primer y esperado tráiler en Las Vegas (EEUU) durante la CinemaCon, la cita de negocios sobre la gran pantalla más importante del mundo. Después de varias semanas de rumores y de que el domingo se filtrara incluso una versión del tráiler, Sony desveló oficialmente el adelanto de esta película dirigida por Jon Watts y que llegará a los cines el próximo 17 de diciembre. "Habéis esperado demasiado... Os lo dije: no estabais preparados", escribió Holland en su cuenta de Instagram, donde tiene 46,2 millones de seguidores. El joven actor también envió un pequeño vídeo a la CinemaCon junto a Benedict Cumberbatch para anunciar el tráiler. En este primer clip se ve a Tom Holland lidiando con muchos problemas personales después de que se diera a conocer que él es la persona que se esconde tras la máscara y el traje de Spider-Man.

Entre las novedades más interesantes de este adelanto figuran las incorporaciones de Benedict Cumberbatch como Dr. Strange y Alfred Molina como el malvado Doctor Octopus. También se sugiere que el multiverso tendrá mucho que ver en la trama de esta película.

Junto a Tom Holland regresa Zendaya, que ya apareció en 'Spider-Man: Homecoming' (2017) y 'Spider-Man: Far from Home' (2019). Estos dos títulos, que recibieron buenas críticas por parte de la prensa, recaudaron en todo el mundo más de 2.000 millones de dólares entre ambos.

Sony fue el estudio encargado de descorchar la edición de 2021 de CinemaCon, que después de un año de parón por culpa de la pandemia regresa esta semana a Las Vegas para unir en un mismo lugar a exhibidores, distribuidoras y otros importantes agentes empresariales de la gran pantalla. La firma hizo una defensa cerrada de las salas como el lugar ideal para los estrenos de las películas -en una clara crítica a los estrenos híbridos en cines y 'streaming'-, y ofreció como sorpresa la primera proyección de 'Ghostbusters: Afterlife', la nueva entrega de la exitosa saga de comedia y fenómenos paranormales.