La justicia o la venganza según Clitemnestra

Contaban los griegos que sus navíos no podían zarpar rumbo a la guerra de Troya y que el precio que pidió la diosa Artemisa por enviarles un viento favorable fue que el rey Agamenón sacrificase a su hija Ifigenia. El sacrificio se llevó a cabo, Agamenón pudo partir hacia Troya y al regresar como un héroe fue asesinado a manos de su esposa Clitemnestra y el amante de esta, Egistok, en venganza por la muerte de su hija.

Desde la ‘Orestíada’ de Esquilo, pasando por Eurípides y Sófocles, hasta las tragedias francesas de Racine, la tradición nos ha mostrado a la reina de Micenas como un personaje infiel, cruel, asesino y embaucador. Por contra, cuando el irlandés Colm Tóibín publicó ‘Clitemnestra, la casa de los nombres’, prescindió del mensaje misógino para hablarnos a través de su protagonista de la injusticia de los poderes absolutos, los condicionantes de la libertad y los límites justos de la venganza.

El próximo sábado llega a Sagunt a Escena la adaptación que el dramaturgo y cineasta mallorquín Agustí Villaronga -director, entre otras, de las premiadas ‘Pa Negre’ y ‘El vientre del mar’-, ha realizado de la obra de Tóibín para darle a Clitemnestra la oportunidad de contar su historia sin intermediarios, prescindiendo de la tradición y con una nueva sensibilidad.

«Me sorprendió el aspecto humano que Tóibín le había dado al personaje -explicaba ayer Villaronga a Levante-EMV-. No cambia nada desde el punto de vista histórico, pero la manera con la que se miran estos hechos sí es diferente. Y descubres a una mujer muy herida en sus sentimientos, primero como madre pero también como mujer, y cómo ella se rebela ante esto». Es una rebelión que, tal como destaca el director de la obra, «se produce en una sociedad en la que la mujer pintaba muy poco».

«Soy Clitemnestra, esposa de Agamenón» proclama la actriz Núria Prims poco antes de que su personaje sepa que su marido sacrificará a los dioses a la hija de ambos. Prims encabeza el reparto que cuenta también con los actores Josuè Guasch, Marc Bonnín, Sara Sánchez, Marina Font, Aitor Gabaldà y Martina García.

Villaronga podría haberse planteado el texto de Tóibín como un monólogo, al igual que hizo en ‘El testamento de María’, su anterior adaptación de una obra del autor irlandés con Blanca Portillo de protagonista. Sin embargo, ha decidido dar voz al resto de implicados, aunque siempre desde el punto de vista de Clitemnestra. Esos otros personajes no abandonan la escena, conformando la constelación familiar que permitirá al personaje principal explicarse desde esas otras voces.

La justa venganza

A lo largo de la historia, el mito de Agamenón y Clitemnestra ha dado para debatir sobre el papel de los dioses (o el destino) en la vida de los humanos, la justificación del asesinato o, como podría ser en este caso, la justa venganza.

«Hay un movimiento claro que mueve a esta mujer, que es el de la venganza -admite Villaronga-. Pero además de la venganza yo también hablaría de justicia. Ella se venga, pero lo hace para dar voz a una justicia que piensa que nunca tendrá por su condición de mujer». E insiste en la trascendencia social de su acto: «Clitemnestra no solo quiere hacer justicia vengando a su hija sino que de alguna manera se empodera y piensa tras la muerte de su esposo en un nuevo sistema de estado. Con la desaparición de Agemenón ella se convierte en reina y, como dice en la obra, cree en una sociedad mejor para que la gente viva mejor».

¿Convierte por tanto esta revisitación del personaje de Clitemnestra la venganza mitológica en justicia contemporánea? «Yo no me atrevería a decir tanto -concluye Villaronga-. Pero sí transforma la venganza en una materia de reflexión para pensar que no todo lo establecido como justo necesariamente lo es».

