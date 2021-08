La actriz francesa Myriam Mézières presidirá el jurado de la Mostra

Mézières, que otorgará la Palmera de Oro a la mejor película y el resto de premios oficiales de la Sección Oficial, mantuvo una larga relación profesional con Alain Tanner a lo largo de cinco películas, entre ellas Una llama en mi corazón (1987), El diario de Lady M (1993) y Flores de sangre (2002), que firmó como codirectora. Además, es autora del libro El sol tiene una cita con la luna (2018). Coincidiendo con su presencia en la Mostra, asistirá a una proyección especial de Flores de sangre, que cumple 20 años y se rodó parcialmente en la localidad de l’Alcúdia. También presentará en primicia Tinta, su último cortometraje como directora.

La directora y guionista palestina Najwa Najjar, miembro de la Academia de Hollywood, debutó en el largometraje con Pomegranates and Myrrh (2009), premiada en San Sebastián, a la que seguiría Eyes of a Thief (2014), escogida como candidata palestina a los Oscar. Su tercera película, Between Heaven and Earth (2019), ganó el premio al mejor guion en El Cairo y fue seleccionada para los European Film Academy Awards 2020.

La productora independiente nacida en Cox Marina Perales Marhuenda ha desarrollado una larga trayectoria internacional, que culminó con la creación de La Fabrica Nocturna Cinéma en París, con la que ha producido películas de Ruben Östlund, Jessica Hausner, Chema García Ibarra o Michelangelo Frammartino, seleccionadas y premiadas en los festivales de Cannes, Berlín, Locarno o Rotterdam, entre otros.

«En la línea de ediciones anteriores, las personas que componen el jurado de la Mostra, todas ellas de contrastado prestigio internacional, encarnan la diversidad geográfica y artística del cine Mediterráneo», ha declarado Gloria Tello, presidenta de Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

El jurado se completa con los ya anunciados Tarek Ben Chaabane, director de la Filmoteca de Túnez y autor de libro «El cine tunecino de ayer y de hoy», que ha sido traducido al castellano y el valenciano este año por Mostra de València, en coedición con el IVC. Y con el compositor francés Jean-Michel Bernard, autor de bandas sonoras para películas como La ciencia del sueño o Rebobine, por favor, ambas de Michel Gondry.