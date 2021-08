Jonatan Catalán, el valenciano autodidacta que ha ganado un Emmy y trabaja para Disney

Ganar un Emmy es una hazaña extraordinaria. Pero ganar un Emmy, trabajando desde Alaquàs con una formación autodidacta, lo es todavía más. Jonatan Catalán Navarrete lleva más de 20 años trabajando en el mundo de la animación, aunque admite que de pequeño jamás pensó que podría llegar a dedicarse a algo así. El director de arte y creador de títulos de crédito se ha hecho con un Daytime Emmy Award por haber diseñado precisamente los títulos de la serie «Wizards». Se trata de un proyecto en el que va de la mano del realizador Guillermo del Toro, y que es la tercera parte de la trilogía ‘Tales of Arcadia’, por las que también había sido nominado los dos años anteriores. Los Daytime Emmy Awards los otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión para reconocer la excelencia en la programación televisiva diurna de los Estados Unidos.

Según cuenta Jonatan a Levante-EMV, es algo que le llena de orgullo. Asegura que la gratificación de trabajar en este tipo de proyectos es más que suficiente para seguir trabajando con ganas y motivación, pero «siempre viene bien ver que se reconoce en un premio, en algo que compartir con la familia».

Se trata de una pasión que tiene desde niño. El alaquasero disfrutaba muchísimo con el cine, y en especial, con las películas de animación. Revela que el surgimiento de su interés por los ordenadores coincidió con el cambio de paradigma en el mundo de la animación, cuando se dio el salto de las dos a las tres dimensiones. Un punto de inflexión fue el estreno de ‘Toy Story’, la película de Pixar, que, a pesar de no ser la primera que se publicaba en animación 3D, tuvo un éxito sin precedentes en su estreno en salas de cine.

Comienzo modesto

A pesar de ese interés creciente en el sector, Jonatan no recibió ningún tipo de formación. Explica que aprendió en su casa, «con programas muchísimo más modestos, que me dieron la posibilidad de introducirme en este mundo». Al principio probó «con cosas muy básicas», que le permitían ir aprendiendo a crear «directamente con el ordenador». Poco a poco y gracias a internet, se empezó a ver su trabajo alrededor del mundo, lo que se tradujo en numerosas posibilidades laborales.

Catalán señala que se trata de un industria en la que es necesario un trabajo autodidacta constante. «Aunque te formes en esto si no tienes una pasión para seguir constantemente añadiendo conocimientos es muy difícil llegar a tener un perfil más profesional, porque requiere muchísimas horas», comenta. Bajo su punto de vista, «te pueden explicar las cosas básicas y como hacerlas pero si no te vuelcas, no se puede». Admite que esa es una de las ventajas de ser autodidacta, «que lo haces porque disfrutas y no te importa el tiempo que empleas en ello».

El gran salto

Su carrera comenzó a despegar cuando fundó Keytoon Animation Studio, con Jaime Maestro y Alex Mateo. En Keytoon «nos empezaron a llamar para hacer cortinillas de publicidad para Disney Channel, algún trabajo puntual para pruebas de series en Estados Unidos, y trabajos con Paramount o Nickelodeon» explica. Esto le permitió tocar muchos estilos distintos y evolucionar de forma muy rápida. A medida que se iban sucediendo los proyectos, le hacía ver que «esto no se quedaba aquí como una cosa pequeñita para ver cómo sobrevivíamos, sino que estábamos llamando la atención fuera». Pero el que recuerda sin duda como «el primer escalón hacia arriba» es el cortometraje ‘Alma’, del director Rodrigo Blaas, que se llevó una nominación a los Goya.

Desde entonces ha trabajado en numerosos proyectos, entre los que destacan las series de Netflix «TrollHunters» y las tres entregas de «Tales of Arcadia», así como las películas ‘Más allá de la luna’ y ‘My little pony: new generation’. También ha participado en la creación de spots publicitarios para marcas como Instagram, Bankia o Antiu Xixona.

En la actualidad, está trabajando en un proyecto para Disney que no se puede anunciar por motivos contractuales. Será el primero en que, además de su faceta de ‘look’ -persona que en la preproducción se encarga de definir la imagen del proyecto en su conjunto-, también actuará como CG Supervisor, o lo que es lo mismo, supervisor de toda la parte visual la producción en 3D desde el inicio hasta el final. Asegura que trabajar para Disney es «una oportunidad increíble, y más a distancia». Ha tenido ofertas para ir a trabajar a Estados Unidos, pero siempre ha intentado mantenerse en Alaquàs. «Para ellos siempre es más fácil que vayas y ya está», explica. No obstante, desde aquí ha conseguido trabajar con Dreamworks, con Sony, y ahora también con Disney. El teletrabajo le ha funcionado hasta ahora, así que por el momento, no tiene ningún interés en irse.