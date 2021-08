The Beatles celebrará el 50 aniversario de su álbum 'Let It Be' con la publicación de una edición especial, que incluirá grabaciones inéditas en el estudio y que saldrá a la venta el próximo 15 de octubre.

Así lo confirmó la legendaria banda británica en un comunicado, que llegó acompañado de un adelanto del álbum con tres canciones, ya disponibles en todas las plataformas digitales: la versión de 2021 de 'Let It Be'; el mix de Glyn Johns de 'For You Blue' (1969) y la primera actuación de 'Don´t Let Me Down' desde una azotea.

Esta edición especial de 'Let It Be' seguirá la estela de las anteriores ediciones ampliadas de los discos de 'Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band' (2017), The Beatles 'White Album' (2018) y 'Abbey Road' (2019). Como las mencionadas, también incluirá la remezcla del álbum a cargo de Giles Martin y Sam Okell en estéreo y Dolby Atmos extraídas de la sesión original, además de 8 grabaciones en azotea, y 27 grabaciones de sesión nunca antes publicadas.

El 2 de enero de 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr comenzaron a grabar el álbum -que se llamaba provisionalmente 'Get Back' ('Volver')- en unos estudios de Twickenham, al suroeste de Londres. Allí, las semanas de ensayos fueron documentadas por las cámaras. Se trata de las únicas sesiones de The Beatles filmadas. Parte de ellas se ven en los 80 minutos de la cinta 'Let It Be' (1970), pero cientos de fotografías y más de 60 horas de película inéditas y 150 horas de grabaciones todavía no han visto la luz.

Será este otoño cuando lo hagan, de la mano de un libro y el estreno a finales de noviembre de la serie documental 'The Beatles: Get Back', dirigido por el oscarizado Peter Jackson ('The Lord of the Rings'/'El señor de los anillos') y emitido en exclusiva en Disney +. “Siempre había pensado que el film original de 'Let It Be' era un poco triste porque trataba de la separación de nuestra banda, pero la nueva película enseña el amor y la camaradería que teníamos entre nosotros”, escribe Paul McCartney en su prólogo para el libreto incluido en la edición especial de 'Let It Be'.