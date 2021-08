Nits de Vivers ha cerrado su primera edición con el concierto de Barón Rojo. Durante 20 noches, los Jardines del Real ha acogido una treintena de artistas y, 18.000 personas, aproximadamente, han disfrutado de una programación musical muy variada estilísticamente.

Así, Nits de Vivers ha contado con un cartel de géneros diversos para abarcar el mayor número de público posible. Se debe destacar que el escenario del festival ha acogido conciertos de pop (Los Secretos, Jimena Amarillo, Gem), rock (Los de Marras, M-Clan, Iberia Sumergida, León Benavente), indie (Novedades Carminha, Shinova, Sidonie), reggae (Iseo & Dodosound), electrónica (Zahara), rap y música urbana (Prok, Nach, Hard GZ, Los Chikos del Maíz, Herba Negra, Morad) y canción (Zenet). Además, el 2000 Fest congregó vocalistas y DJs para recordar los tiempos de las míticas discotecas valencianas como Bananas, Puzzle, ACTV, Chocolate o The Face. Por otra parte, hay que destacar los dos espectáculos humorísticos protagonizados por Xavi Castillo, quien representó su particular visión de La Biblia, y David Guapo, quien puso en escena el monólogo Que no nos frunjan la fiesta.

Según los organizadores, Nits de Vivers ha servido para reactivar la industria de la música en directo cuando aún se viven los efectos de la crisis de la Covid-19. Hay que tener en cuenta que más de 100 personas entre artistas, técnicos y personal contratado de diversos ámbitos (comunicación, servicios, hostelería, seguridad, etc.) han trabajado en cada una de las jornadas del ciclo.