"Sagunt a Escena necesita más inversión para no estancarse"

El espectáculo ‘Paüra’, de Lucas Escobedo, cerró el pasado domingo la edición número 38 de Sagunt a Escena. Una edición que desde la primera función de ‘Els bojos 20’ ha atraído a 9.226 espectadores: 6.411 en las 10 funciones del Teatro Romano y 2.815 en las del Off Romà. El balance, explica la nueva directora artística del festival, Inma Expósito, ha sido satisfactorio, tanto por la respuesta del público como por no haberse registrado ninguna incidencia relacionada con la covid. «Eso nos da mucha tranquilidad y esperanza de cara al futuro», explica.

Primer Sagunt a Escena para usted y para la promotora Pro21 en la dirección. ¿Qué balance hace?

Ha sido intenso y muy gratificante. Hemos cumplido el primer objetivo de acercar a toda la ciudadanía las artes escénicas y la música. Los primeros números nos muestran que hemos tenido casi un 85 % de ocupación entre el Teatro Romano y el Off.

El IVC eligió a Pro21 para dirigir el festival en enero y a finales de junio ya tenían la programación. ¿Se podría haber hecho un mejor festival con más tiempo?

Siempre se pueden mejorar cosas, claro. Pero aunque había cosas que teníamos en mente y que no hemos podido hacer, estamos muy satisfechos de la programación. Es más una cuestión de presupuesto que de tiempo. Quizá con más tiempo hubiésemos hecho otras actividades complementarias, hubiéramos establecido unos mecanismos de trabajo más fluidos, pero no hubieran habido cambios sustanciales en la programación. Ha habido espectáculos que teníamos en mente y que no se materializaron, pero no fue por cuestiones de tiempo.

¿Fue entonces por cuestiones económicas?

Sí, por cuestión de presupuesto, que es limitado. Tenemos un presupuesto modesto y eso nos tiene un poco constreñidos a la hora de programar grandes espectáculos porque le quita oportunidad a otros más pequeños o te obliga a reducir la programación.

El anterior director, Juan Vicente Martínez Luciano, ya lamentaba que la falta de presupuesto imposibilita a Sagunt compararse con otros festivales. ¿No hay manera de subir de nivel?

Esperemos que sí. Hay modelos como la creación de un patronato o pedir ayudas directas a otros organismos que ahora no participan...

Como el Ministerio de Cultura.

Por ejemplo. Todas las partes implicadas en el festival lo intentan. No sé si se puede intentar de una manera más intensiva, pero la esperanza es que sí. No para equipararnos de primeras a Mérida, por ejemplo, pero sí para empezar a subir y poder tener músculo y agrandar el festival año tras año.

¿Con las actuales condiciones es el gran festival de teatro que merece la Comunitat Valenciana?

Tiene 38 ediciones a sus espaldas y la respuesta del público es grande. Pienso que se merece crecer y no estancarse en esta posición, pero para eso se necesita más inversión. El objetivo que tendríamos que fijarnos es el de crecer, porque el entorno y la historia del festival lo merecen.

¿Cómo cambiará Sagunt a Escena con un año por delante para trabajar la programación de 2022?

Con la calma de tener un año tendremos más tiempo para ver propuestas, ojear en ferias y estar en contacto con festivales de la misma envergadura. Observar y no bajar la guardia y definir las líneas poco a poco para tener la programación.

¿El de 2021 ha sido un festival aún a lo Martínez Luciano?

Es difícil verlo desde dentro. Sí que había cosas que ya estaban en la línea de antes, e incluso se habían iniciado conversaciones con algunas compañías que se han incorporado al cartel, pero siempre se ha respetado el criterio de la nueva dirección y no se nos ha impuesto nada. Creo que el año que viene sí puede ser más nuestro, pero no tanto en disciplinas sino en el estilo. La intención seguirá siendo hacer teatro clásico, moderno, danza, música y espectáculos de calle.

¿Son inevitables los nombres populares y televisivos como James Rhodes o Alejo Sauras interpretando «Edipo» para atraer al público?

Esos nombres hacen un efecto llamada y son los primeros que agotan entradas. El día de ‘Edipo’ vi en el público mucha gente joven que con otro rostro en el cartel seguramente no hubiera venido. Pero hemos tenido espectáculos con nombres no tan conocidos y han tenido prácticamente la misma acogida y repercusión.

¿Sagunt ha de insistir en las colaboraciones con otros festivales o empezar a apostar por la producción propia?

Creo que ambas cosas son compatibles. Me gustaría que el festival fuera un eje de producción, y no solo del IVC sino que tuviera también el sello propio de Sagunt a Escena.

Pero haría falta más presupuesto, ¿no?

Claro, porque ahora no podemos quitarle a la programación dinero para la producción. Habría que ver la manera de conseguir la financiación sin perjudicar a nadie. No queremos que se quite del IVC, del Principal o del Rialto, sino tener una nueva línea.

Pasada esta primera edición, ¿a Pro21 le ha valido la pena optar a la dirección de Sagunt a Escena?

Sí.

¿Económicamente?

No (ríe). Pero esto va más allá. Creo que es algo muy importante en nuestra trayectoria. ¿A quién no le gustaría dirigir un festival así tanto a nivel personal como profesional? En ese sentido ha sido muy enriquecedor y estoy segura que lo seguirá siendo.

Su contrato es de dos años, más la posibilidad de otros dos. ¿Su intención es continuar?

Sí, yo creo que para desarrollar un proyecto necesitas tiempo y rodaje, equivocarte en unas cosas y mejorar otras. Nuestro proyecto no es solo la programación sino también organizar actividades profesionales y atraer al público durante todo el año. Que la actividad no se enmarque solo a las 4 o 5 semanas de agosto y generar cosas a lo largo del año.

Perdone que insista pero, ¿se puede hacer eso con el actual presupuesto?

No, sería muy difícil. Pero hay cosas que no tienen nada que ver con el presupuesto sino con el trabajo de los equipos. Tenemos los equipos que tenemos, que trabajan muy intensivamente, pero hay cosas que no hacemos para no saturarlos. Los equipos del IVC y del ayuntamiento trabajan todo el año y merecen un descanso, así que no podemos aglutinar más cosas en el mismo día porque no disponemos de equipo humano.

Y eso se soluciona con...

Dinero, volvemos siempre a lo mismo. Pero no es una queja de intención a la hora de trabajar, sino de falta de personal.

Para que no parezca que solo hemos hablado de dinero. ¿Qué obra ha disfrutado más?

Disfrutado y padecido, todas. Pero haberme sorprendido, por escoger una, ‘Guerrero’, por la puesta en escena, por la interpretación, la factura impecable, la iluminación... Me conmovió. Y también por la reacción del público, que desde el primer momento estuvo aplaudiendo y mostrándose emocionado.