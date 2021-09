En su 78ª edición La Mostra de Venezia combina las limitaciones impuestas por el protocolo anticovid con el tipo de programación que a lo largo de la última década lo ha convertido en serio aspirante a arrebatarle a Cannes el título de Mejor Festival de Cine del Mundo: una potente mezcla de músculo cinéfilo y de esa cosa llamada glamur o, dicho de otro modo, de consagrados autores europeos y de películas de Hollywood cargadas de estrellas que dentro de unos meses se pelearán por los Oscar.

Atractivos de su programación

Almodóvar vuelve, en Madres paralelas, a explorar la feminidad, la maternidad y las relaciones familiares. Lo protagonizan dos mujeres que coinciden en la habitación de un hospital cuando van a dar a luz, ambas solteras y ambas embarazadas accidentalmente. Una de ellas, Janis (Penélope Cruz), no se arrepiente; la otra, Ana (Milena Smit), está aterrada.

Ambientada en el planeta Arrakis, en el que habitan gusanos gigantes y se produce una droga que es uno de los bienes más codiciados del universo, Dune, la película de Denis Villeneuve acompaña al joven Paul Atreides (Timothée Chalamet) mientras se convierte en líder de una revolución. Es el estreno más esperado del último año y medio.

Jane Campion es la más ilustre de las cinco cineastas que este año compiten por el León de Oro. The power of the dog narra el enfrentamiento entre dos hermanos rancheros, encarnados por Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons.

Spencer de Pablo Larraín recrea las vacaciones navideñas que, a principios de los 90, Diana de Gales pasó en Sandringham. El aliciente es comprobar si Kristen Stewart resulta convincente en la piel de Lady Di.