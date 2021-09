«Save the temazo» abre el MIM de Sueca más ambicioso e inédito

Las compañías valencianas presentarán cuatro estrenos absolutos. La Cia. Maduixa mostrará Migrare, donde cuatro mujeres van a la búsqueda de un lugar donde enraizarse y encontrar su hogar. Las mujeres serán también protagonistas en Cheval, de Laura Valero, e Inndividu(e)s, de Arsènika. Por su parte, Radiante será la encargada, con su propuesta lumínica La llum del MIM, de llenar la plaza del Ayuntamiento en esta edición.

Seis espectáculos llegan por primera vez a la Comunitat Valenciana. En O2 (Oxígen), los portugueses PIA invitarán a reflexionar sobre cómo nos afecta la tecnología. Igualmente, la falta de humanidad y la sobreinformación será la punta de lanza de Mr. Blue Sky, de La Fam Teatre. Volviendo a nuestros orígenes no muy lejanos en el tiempo, Antes Collado ofrecerá una reflexión sobre antiguas y nuevas formas de vida con sus dos versiones de Crisálida. Desde Francia, la Compagnie Hippocampe de Luis Torreão -que hará la clase magistral de esta edición- combinará en el escenario diversas disciplinas como el teatro de objetos o la danza. El humor volverá a estar bien de la mano de La mecànica & Mime Prague y su espectáculo Water Falls, una refrescante propuesta donde se combina humor, equilibrio e ingenio. Sabordage! de los franceses La Mondiale Générale combinarán circo moderno con una pizca de humor negro, mientras que los catalanes Iluya nos harán volar con Jet Lag on una compañía aérea de dudosa capacidad y, para acabar el MIM con unas buenas risas, no faltará Yllana con su nuevo trabajo Greenpiss en el Polideportivo Cubierto.

«Habrá más espectáculos que nunca, solo se tendrá que cambiar el chip y pensar que es un año de transición donde se tendrá que elegir muy bien a aquello que se pueda acudir», apunta Joan Santacreu, director del MIM.