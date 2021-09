Qué ver este fin de semana en el teatro

Entre los montajes más destacados se encuentra «La gran depresión», protagonizada por Nuria Roca y Antonia San Juan que el Teatro Olympia estrena el viernes. Con dirección de Félix Sabroso, esta obra aborda la búsqueda de la felicidad, el amor, la amistad, el fracaso, la soledad, los hombres, la madurez, los autoengaños, la autosuperación y el abandono. Roca y San Juan dan vida a dos mujeres en la cincuentena que, tras vivir una larga y estrecha amistad, acaban por separar sus caminos. También en septiembre y con uno de los grandes nombres de la escena española -José Sacristán-, el teatro de la calle San Vicente estrenará el día 14 «Mujer de rojo sobre fondo gris», adaptación teatral de la novela de Miguel Delibes.

La última en presentar su programación ha sido la Sala Off, que este miércoles avanzó sus propuestas. Así, el espacio de la calle Turia estrena también el viernes «Hanle», la nueva creación de Roberto Hoyo. Con dramaturgia de Adrián Novella, la obra narra la historia de Ángel, quien no ha tenido mucha suerte en la vida, pero eso no tiene por qué impedirle llegar a donde quiere. «Hay que sacrificar mucho para tener éxito, una vez lo entiendes no es tan difícil. Solo puedes confiar en ti mismo», señala la Sala Off sobre esta pieza. El próximo estreno de la sala está previsto para el 23 de septiembre, cuando llegue a ella «Taxidermia», con dirección de Ximo Flores y Colectivo Fracasadas y Teatro de los Manantiales sobre el escenario. En esta pieza, de tono tragicómico, no hay personajes como tal sino que los intérpretes muestran la decadencia de una pareja de mediana edad «en medio de un cambio abismal», dicen. «Demasiado viejos para adaptarse, demasiado jóvenes para morir».

Por su parte, el Teatre Micalet comenzó este miércoles la temporada 2021-22 con «A galopar!», la última producción de la compañía valenciana Atirohecho, que permanecerá en cartel hasta el 26 de septiembre. Dirigida por Carla Chillida, dibuja un paralelismo entre el movimiento de los indignados del 15M y el clima revolucionario anarco-sindicalista de la Segunda República para encontrar los motivos de la lucha antifascista del pueblo.

Y en Sala Russafa inauguran este fin de semana la temporada con su programación especial «Alcem el teló», dedicada este año a apoyar aquellas disciplinas que menos contacto con el público han podido tener desde que se declaró la pandemia: la música en vivo y la programación infantil. El sábado será el concierto de Sierra Leona y el domingo el de Canciller, ambos proyectos liderados por compositoras y cantantes valencianas. Esta programación especial se completa con el estreno absoluto de la nueva obra familiar de un referente de la escena valenciana, Bambalina Teatre Practicable, que del 16 al 19 de septiembre presenta «Cu-cu».

Por su parte, el teatro La Estrella también ha desvelado ya sus propuestas infantiles para este fin de semana: llegarán hasta sus salas «Una pompeta, un pomper», de Paper, o «Blancanieves», de Teatro Arbolé.