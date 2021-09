La ilustradora valenciana, Paula Bonet, confesó a finales de 2020 que llevaba sufriendo el acoso incesante de un hombre desde un año antes. Denuncia y dictamen judicial mediante, la artista logró que al acosador se le impusiese una orden de alejamiento, pero parece que no ha sido suficiente. Este pasado lunes, Bonet ha publicado en su perfil de Instagram una imagen en la que se adivina la silueta del acosador en la puerta del nuevo taller de la artista.

Según narra la mujer, este hombre "ha descubierto la ubicación de mi nuevo taller" y que los capítulos de persecución y hostigamiento han vuelto en forma de envío de flores, mensajes en los que "a veces dice que quiere cortarme en trocitos" e incluso este perturbado "se agarra a la ventana de mi despacho a la una de la mañana mientras yo trabajo para que le explique qué me pasa, porque no me entiende, dice. Yo no respondo, solo pego un grito, le pido que se vaya y llamo al 112. El lunes pasado tuve que hacerlo tres veces", lamenta la mujer.

Mientras siguen estos episodios de agonía, la vila-realense continúa en espera de juicio.

Además, Bonet quiso presentar sus disculpas por las consecuencias que han podido afectar a terceras personas: "aprovecho este post para informar y pedir disculpas por los mails y mensajes que siguen sin responder, las reuniones aplazadas o el estado de ánimo que os habéis encontrado las personas con las que me he cruzado esta última semana, también -y sobre todo- en el marco de la Feria del Libro de Madrid". También ha hecho referencia a cómo el acoso al que se ve sometida repercute en las alumnas que trabajan junto a ella "tuvieron que lidiar con la amenaza mientras trabajaban en el Taller La Madriguera". Para concluir con los agradecimientos a aquellos que le han apoyado durante este trance "mis personas queridas y de mi abogada, sin ellas, esto sería imposible de afrontar"

Bonet abandona la ilustración

Recientemente, tal como publicó Levante-EMV, la artista anunció que abandona la ilustración para centrarse en su vertiente pictórica y literaria. "En breve os presentaré la nueva web, que estará centrada en mi obra pictórica y literaria", ha afirmado la artista a través de sus redes sociales.

Bonet ha rebajado todas sus ilustraciones al 30% en su tienda online, donde se encuentran dibujos de varios de sus libros ilustrados, como 'La sed' o 'Qué hacer cuando en la pantalla aparece the end'.