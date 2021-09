El músico valenciano Marcos Ripoll presentará este miércoles, 29 de septiembre, a las 18.00 horas, el álbum 'Endeavour' en la Sala SGAE Centre Cultural de València.

Entuasiasta de la música y muy especialmente de la tuba, el valenciano Marcos Ripoll ha explorado a fondo las posibilidades técnicas y expresivas de este instrumento, y se ha afianzado como "uno de los tubistas más destacados del actual panorama", destaca la sociedad de autores en un comunicado.

El artista acaba de publicar su tercer trabajo discográfico, 'Endeavour', en el que, a modo de declaración de intenciones, exhibe sus diferentes habilidades en calidad de intérprete y compositor.

Le acompañarán Joan Antoni Mogort Roig (licenciado en Historia y Ciencias de la Música, doctor en Historia Moderna y tubista) y Santiago Vicente (responsable del estudio memosesmas y encargado del diseño y dirección de arte del disco). Además, se realizará una audición de algunas de las piezas incluidas en el álbum.

La entrada al acto es gratuita, pero, atendiendo al protocolo contra la covid-19, el aforo se ha limitado a 50 butacas y es imprescindible confirmar asistencia aquí.

'Endeavour' incluye seis de las piezas más representativas del repertorio para tuba solista y orquesta, firmadas por compositores de la talla de Ralph Vaughan Williams, Edward Gregson, Bruce Broughton y Anthony Plog, y recupera el Concierto Mediterráneo para tuba de Rafael Talens, revisado por Ripoll.

Por último, el músico valenciano, que se ha encargado también de la dirección artística y técnica de la producción, presenta en primicia su propio Concierto para tuba y orquesta.

A propósito de Marcos Ripoll Instrumentista, compositor y arreglista, el cullerense Marcos Ripoll es titulado superior de tuba por el Conservatorio Superior de Música 'Salvador Seguí' de Castellón y licenciado en la especialidad de tuba por la Associated Board of Royal Schools of Music (Reino Unido).

Además, completó su formación con Mel Culbertson en el Conservatorio de Perpiñán (Francia), donde obtuvo la Medalla de Plata, y logró las más altas calificaciones en el Postgrado Maestro en Análisis e Interpretación Musical de la Universidad de Oviedo y en el Postgrado en Tuba e Interpretación Musical de la Lund University Musikhögskolan de Malmö (Suecia).

Ripoll inició sus estudios musicales con solo doce años en la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera y, cinco años después, debutó como solista con el concierto para tuba de R.V. Williams.

DEBUT

También en su juventud, conoció al prestigioso tubista norteamericano Mel Culbertson, con quien estudió y a quien le unió una gran amistad durante toda su vida.

Como solista ha participado en numerosos conciertos y recitales, en espacios como el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el Teatro Amaia de Irún, el Caroli Kirka de Malmö, el Powell Recital Hall de Knoxville y, muy especialmente, el Auditorio de Zaragoza, donde interpretó el célebre Concierto para tuba y orquesta de John Williams con la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València.

En 2012 publicó su primer trabajo discográfico como solista, grabado junto al pianista Stefanos Spanopoulos, Mediterranean tuba.

El álbum incluye diferentes piezas de autores nacidos en el entorno del mar Mediterráneo (como Isaac Albéniz, Enrique Granados o Francisco Tárrega), adaptadas y arregladas por el propio Ripoll para formación de tuba y piano.

Su siguiente álbum, 'Contemporany classics for a lone tuba', llegó en 2016.

El repertorio cuenta con dos composiciones escritas expresamente para este proyecto (Espills ausents, de D.Menent, y Epítube, de R. Sancasto), y varias de las más conocidas piezas del repertorio para tuba sola (de Penderecki, Kraft, Gregson y Persichetti, entre otros).