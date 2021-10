Alejandro Amenábar: "Los optimistas somos acusados de buenistas"

¿Supo ver enseguida que había una película o serie en el cómic?

Cayó en mis manos y ya a medio camino sabía que era una historia que me apetecía adaptar. Sobre todo porque tenía un componente lúdico muy apetecible para mí en ese momento, y más todavía después del año o año y medio tan terrible que nos ha tocado vivir.

¿Siempre pensó en ella como una miniserie?

Mi modo de pensar natural es siempre una película. Como espectador, tiendo a ello de modo natural. Pero tras reunirme con mi coguionista Alejandro Hernández, entendí que si queríamos explorar a fondo la trama y los personajes, quizá harían falta dos episodios en lugar de uno. De ahí fuimos a tres. Y casi sin darnos cuenta, teníamos delante una miniserie de seis episodios.

La influencia de Spielberg parece evidente. Todas esas referencias a Indiana Jones, el tipo de música que ha compuesto Roque Baños… El cruce de aventura, emoción y risa.

Spielberg siempre ha sido fundamental para mí. Y cuando pensaba en referentes para la serie, pensaba en las películas que había disfrutado de niño y adolescente, como las de Spielberg o Cameron. Esta historia me permitía, además, jugar con el humor más que en películas anteriores, sobre todo a través de contrastes de montaje. Y después está el hecho de que Spielberg, a menudo, transmite una visión optimista de la vida. A veces los optimistas somos acusados de buenistas, pero no me importa; es algo con lo que conecto. Y esta serie tenía que ser, por encima de todo, lo que los angloparlantes dicen ‘uplifting’, es decir, algo capaz de levantarte el ánimo.

Es un poco serie bicéfala: cuando se habla en inglés, tiende al drama o el ‘thriller’, pero cuando llegan los españoles, empieza la risa.

Era algo a lo que tenía muy claro no quería renunciar. No queríamos uniformizar los dos mundos, sino precisamente resaltar sus diferencias y contrastar uno con otro. Los dos mundos se entremezclan durante la serie, con predominancia de este lado en la primera mitad y del otro en la segunda.

Volviendo al asunto de lo ‘uplifting’. Si algo me ha sorprendido gratamente de la serie, es que sea tan luminosa y colorida a nivel visual. Ahora las series son literalmente muy oscuras en general.

Eso fue una propuesta de Álex Catalán. Yo de fotografía entiendo poco o nada. Como mucho, en algún momento puedo dar una indicación de si quiero más o menos luminosidad en una escena. Álex me habló de hacer una serie que no renunciara al color, algo a lo que ha tendido el cine y la ficción de forma natural en los últimos años. Jugar con el color y con el contraste de colores. Que el mundo mediterráneo fuese más cálido, pero con golpes fríos de luz en algún momento; por ejemplo, las luces de los fluorescentes son azules, pero azules como pintadas en azul turquesa. Y en el mundo norteamericano, buscar lo contrario: un mundo más frío donde aparecen golpes de luz cálida en alguna esquina del cuadro.

¿Qué series vio que le invitaran a pensar «este puede ser un terreno libre y creativo para un cineasta»?

Soy animal de películas. Incluso para esta serie, mis referentes han sido más cinematográficos que de series. Las series tienden a ser un trabajo colectivo y muchas veces no podrías distinguir exactamente qué realizador ha hecho qué parte. Para mí estaba claro que debía asumir la dirección de todos los episodios, así que no sabría decirle. Pero puedo citar, de hace un año o dos, «Chernobyl». Fue la serie de ficción que más me gustó ese año.