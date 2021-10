La nueva novela de Dana Gynther (traducida por Inés Benlloch) relata la vida cotidiana —y extraordinaria— de cuatro mujeres, su lucha, sus aventuras, sus decepciones y sus realidades, con el telón de fondo de la ciudad de Valencia.

Hay cuatro historias interconectadas con el nexo común de los Baños del Almirante, edificio histórico que aún se puede visitar a unos pasos de la catedral de Valencia. Rachel, la historiadora contemporánea que visita de Estados Unidos, Fátima, una musulmana de familia mudéjar en la época medieval, Àngels, judía-conversa en el siglo de oro valenciano, y Clara, la protagonista cristiana del siglo XIX. A través de sus historias personales, descubrimos la historia de la ciudad, su diversidad cultural y religiosa con el paso de los años, y todo aquello que une a las protagonistas a pesar de sus diferentes condiciones.

Los Baños son el eje principal de la novela, y cada una de las protagonistas tiene una relación algo extraña con este edificio. Las realidades históricas de cada época se entremezclan con sus vidas cotidianas y enriquecen los relatos personales. La Peste del medievo, por ejemplo, es el acontecimiento principal en la historia de la joven Fátima. Y cobra especial relevancia estos días con nuestra experiencia actual del coronavirus. Sin duda, podemos comprender mejor el miedo que se vivió durante esta epidemia. Así entra en contacto Fátima por primera vez con los Baños:

Una vez dentro, oyó el sonido musical del agua goteando sobre una pila, su borboteo y su tintineo, y vio, para su sorpresa, luz del sol que entraba a través de los tragaluces estrellados. Algunos estaban cubiertos de vidrio coloreado, formando reflejos rojos, amarillos o azules sobre las paredes encaladas y los suelos de azulejos. Fátima se quedó sin respiración, asombrada. […] Colocó las palmas de las manos bajo los diferentes rayos coloreados para captar la luz como una mariposa.

Dana Gynther es la autora de las novelas históricas Crossing on the Paris y The Woman in the Photograph. De procedencia norteamericana, reside en Valencia desde hace veinticinco años junto a sus dos hijas. Actualmente, Dana continúa su trabajo literario a la vez que es profesora de idiomas y aprendiz de alfarería.

“Para mí, la cosa más interesante de los baños es su longevidad. Es todo un superviviente. Estuvieron abiertos y en funcionamiento durante casi 700 años. Para una americana esto es casi impensable”.

Inés Benlloch es una traductora valenciana con experiencia en el mundo literario y educativo. Vivió diez años en el extranjero y sigue trabajando como traductora y editora freelance, combinando su pasión por los viajes y por su profesión.