«El diseño valenciano no existe porque no tiene ni nacionalidad ni género»

Un canal para sintonizar con los debates pendientes del sector del diseño. Así es ‘Disseny Channel’, la plataforma que ha creado el Centre del Carme para conocer las ideas y opiniones de 25 profesionales del diseño, la ilustración o la arquitectura de la C. Valenciana. «El diseño valenciano no existe, porque el diseño, en sí, no tiene nacionalidad ni género», argumentan durante su entrevista Cristina Alonso y Raül Vicent, el dúo que forma Fase Studio, despacho de diseño gráfico que ha participado en esta iniciativa. Su idea fue respaldada ayer por otros de los participantes en la presentación de este ‘Disseny Channel’, como Nacho Lavernia, Vicent Martínez, Diego Mir y el director del proyecto, Alejandro Benavent. Todos ellos estuvieron acompañados por el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont.

«El diseño quiere integrarse dentro de la cultura contemporánea. Esta herramienta es un altavoz de referentes del diseño, para hablar sobre temas que les preocupan», explicó Benavent.

«Es muy importante que haya iniciativas así, y más aún en un momento crítico como este, en el que no hay una profesión que no esté reconfigurándose. Por ejemplo, a cuestión medioambiental ha pasado a ser un asunto crucial en nuestras vidas, al igual que las redes sociales», añadió Nacho Lavernia.

Según explicó Pérez Pont, la iniciativa se puso en marcha antes de que València fuera proclamada como Capital Mundial del Diseño 2022. «Queremos sumarnos a la celebración. El canal emitirá siete capítulos por los que pasarán 25 profesionales. Nuestro objetivo es hacer entender a la población que el diseño está implicado en cada cosa que hacemos y en todos los objetos que nos rodean. Tiene un gran impacto en nuestra vida y afecta en cómo se desarrolla nuestra sociedad», añadió el director del Consorci de Museus. El primer tema es ‘Origen’. En él Vicent Martínez, Nacho Lavernia, Diego Mir, y Fase Studio (Cristina Alonso y Raül Vicent) hablarán de los relativamente recientes inicios del diseño.

A ‘Origen’ le seguirá ‘Conocimiento’ como sinónimo de saber invitando a los agentes implicados a hablar de cultura y de formación y educación; en el capítulo titulado ‘Naturaleza’ se habla de sostenibilidad y economía circular. El siguiente capítulo hablará sobre el ‘Cuerpo’ como materia de diseño, de cuerpos rediseñados y de diseño para cuerpos. ‘Hogar’, ‘Confort’ y ‘Ciudad’ cierran esta primera temporada de ‘CCCC Disseny Channel’ reflexionando sobre ciudadanía, civismo y urbanidad.

Esta iniciativa ha contado en esta primera fase con la participación de profesionales del diseño como Vicent Martínez, Nacho Lavernia, Fase Studio, Marisa Gallén, Daniel Nebot, Ibán Ramón o María Navarro; la arquitectura y el diseño como Andrés Alfaro, Tito Llopis o Fran Silvestre; de las artes visuales como Lucas Oliete «Luce», Maribel Domenech o Ernesto Casero, de la ilustración como Diego Mir; el interiorismo como Francesc Rifé y Pepe Cosín así como de la docencia con la participación de Antonio Sánchez, Carmen Sevilla o Manuel Lecuona.

Plan de acción

Por otro lado, el alcalde de València, Joan Ribó, se reunió ayer con representantes de la candidatura València Capital Mundial del Diseño 2022 para revisar el plan de acción donde, por ejemplo, destacó la instalación de un pabellón en la Plaza del Ayuntamiento que permitirá «acoger y mostrar diferentes y certámenes sobre un amplio abanico de temas».

El decano del Colegio de Diseñadores de Interiores de la Comunitat Valenciana (CDICV), Pepe Cosín, afirmó que «el espíritu de la candidatura estará presente en el primer plan de las recepciones institucionales de la ciudad, en un espacio actualizado con ADN valenciano que, además, libera para resaltar el espectacular suelo de Nolla, todo un ejemplo del patrimonio local».