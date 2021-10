La cantante valenciana Nadia Sheikh prepara una gira en el Reino Unido en la que ofrecerá, del 14 al 28 de octubre, un total de cinco conciertos en ciudades como Londres, Cardiff, Liverpool, Manchester y Leeds.

La artista retoma así "con fuerza su carrera" y presentará también un segundo sencillo tras la exitosa gira de 19 conciertos que realizó en 2020 teloneando al prestigioso grupo galés Stereophonics por ocho países de Europa que presenciaron más de 70.000 personas. También actuó junto a M-Clan recientemente en Castellón, tras el parón por el Covid-19.

Con esta gira subirá a los escenarios con su banda un año y medio después de los conciertos con Stereophonics en Liverpool, Leeds, Madrid, Barcelona, París, Frankfurt, Amsterdam, Berlín, Colonia, Munich, Zurich, Milán, Lausanne, Luxemburgo y Hamburgo. Sheikh (voz, piano y guitarra rítmica y principal), con Rowan Davies (bajo), George Gardiner (batería), además de la colaboración de Harry Acreman (guitarras).

Nadia Sheikh afronta este nuevo proyecto "con muchas ganas, nervios y emoción" y avanza que presentará numerosas canciones nuevas con una puesta en escena "muy ambiciosa" en la que tendrá más protagonismo con las guitarras en directo, explica en un comunicado.

En concreto, la artista hispano-británica actuará el 14 de octubre en The Water Rats en Londres, el 20 en The Moon (Cardiff), el 21 en Jimmy's (Liverpool), el 22 en Night People (Manchester) y el 28 en The Lending Room (Leeds). En la capital, donde reside gran parte del año, tocará en un lugar emblemático que ofreció el primer concierto de Bob Dylan en el Reino Unido en 1962 y el primer concierto de Oasis en Londres en 1994.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Este tour también supondrá "un espaldarazo más" para la proyección internacional de la compositora e intérprete que en su carrera artística ha actuado en relevantes eventos musicales como el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) 2018, donde fue definitiva la apuesta personal de Melvin Benn, entonces director del festival; en el Tramlines Fringe Festival (Sheffield), el Y Not Festival (Derby) o en el Festival Isle of Wight en Reino Unido, así como en numerosos conciertos en España y Europa.

Sheikh, que mezcla potentes canciones indie-rock con temas pop y emotivas canciones acústicas, publicó en agosto un tema, (IDWK) I don't wanna know (No quiero saber), que presentará en esta gira y es un adelanto a su tercer EP.

El sencillo habla sobre "la difícil conversación que evitamos tener con nosotros mismos", fue una de las primeras canciones que escribió durante la pandemia y una sus canciones más personales. Está producido por Brett Shaw (Lady Gaga, Foals, Florence and the Machine...), masterizado por John Davis (The Killers, Dua Lipa, Lana Del Rey...) y viene acompañado de un vídeo codirigido por Rita Gratacòs y por la propia Sheikh.

Coincidiendo con el inicio de la gira el día 14 publicará un segundo sencillo, 'Love is undefined' (El amor es indefinido), que ha escrito pensando "en el sentimiento que experimentas cuando sabes que las cosas no están funcionado pero tienes tanto miedo de herir a la otra persona que te acabas haciendo daño a ti mismo, y como consecuencia hieres a la otra persona incluso más".

Sobre esta canción, la compositora asegura que es una de sus canciones "más honestas e íntimas hasta el momento". El trabajo está también grabado en 123 Studios en Londres y producido por Shaw que, además, se ha encargado de las mezclas y la masterización.

El nuevo EP, que estará disponible en las principales plataformas a partir del 16 de noviembre, incluirá cuatro temas y será el resultado de un proyecto muy elaborado que la cantante lleva mucho tiempo macerando. Supone un cambio en su sonido, "aún más cuidado y más maduro", que apunta en este trabajo discográfico a la dirección musical que desea transitar en el futuro.

Sheikh (L'Alcora-Castellón, 1996), que inició su carrera musical a los 14 años, viene cosechando el reconocimiento del público y la prensa inglesa ya apuntaba sobre el "innegable talento" de la artista y le auguraba un "futuro brillante". Antes de la pandemia afrontó el reto de acompañar en el emblemático Olympia de París a Stereophonics, un grupo al que admira desde que iba a sus conciertos siendo una adolescente y una "fuente de inspiración" para sus trabajos.