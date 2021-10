Concha Buika: "El amor y el dinero van y vienen, pero el público siempre está"

«Me pongo a llorar si te digo el número de bolos que se me cayeron con la pandemia», cuenta Concha Buika (Palma de Mallorca, 1972) antes de hablar de su concierto que tendrá lugar mañana sábado en la Rambleta. «Hasta entonces y desde que empecé a cantar, solo había parado una vez de girar por una ruptura con la mánager que tuve. Pero nunca había estado 15 días sin un bolo y parar fue como frenar un trasatlántico en seco. Pero hemos vuelto y me estoy encontrando con un público que tiene muchas ganas de disfrutar y olvidar todo esto que ha estado pasando».

¿En estos tiempos es más importante el ritmo que el mensaje?

Depende. Escuchando muchas cosas que se hacen hoy en día, es más que evidente que no es siempre necesario un mensaje. Depende de la música que hagas y de la intención que tengas. Si quieres que la gente solo baile o si quieres hacer pensar.

¿Bailar puede ser el mensaje, no?

Claro, a mí me parece todo bien. Lo importante es que se produzca el milagro de que de repente personas que tienen maneras de pensar diferente, que pertenecen a partidos políticos o equipos de fútbol distintos, estén juntas haciendo algo en común y olvidándose de todo eso.

¿Y usted prefiere pensar o bailar?

No me hago esas preguntas, papi, yo soy soldado. Sé que tengo que hacerlo y ya está.

O sea, si es soldado es porque la lucha sigue siendo necesaria.

Sí, y hoy en día más que nunca, porque el mundo depende de que estemos tranquilos y de las personas superadas y no superiores. Fíjate que creo que el mundo se ha ido a la mierda por culpa de los que se creen superiores. Por eso nuestro trabajo es más necesario que nunca, el tuyo y el mío. Dependemos de que no tengamos miedo a nuestras profesiones y nos lancemos a ellas con el corazón y la cabeza en la mano.

¿Por qué es tan importante estar tranquilo?

Porque el que está tranquilo tiene más control del sentido común. El control del impulso consigue que podamos hacer cualquier cosa.

¿A usted le ha costado encontrar la tranquilidad?

Sí, mucho, pero lo he conseguido y me ha pillado muy joven y con un cuerpazo y un buen rollo de la hostia. He cogido unas cuantas lorzas pero no me daba cuenta de que como yo me veía no era realmente como yo estaba, sino como me pensaba que estaba. Tengo lorzas pero estoy buenísima. Lo importante es lucirlas con arte.

¿Qué tienen en común todos los estilos que ha cantado?

Que todos esconden lo mismo: el anhelo del ser humano para comunicarse. Encontrar consenso en su dolor, en su alegría y en su pena. No hay diferencia entre el sufrimiento de una chavala en Japón a la que le ha dejado el novio que el de una chavala de Talavera a la que también le ha dejado el novio.

Usted que se expone tanto en el escenario, ¿cambia mucho cuando se baja de él?

El dinero va y viene, el amor y la amistad también, pero tu público siempre está ahí y es el único con el que tengo confianza. No es que tenga nervios cuando salgo al escenario, lo que tengo es excitación, el ‘quiero salir ya’.

Qué bonito debe ser llevar tanto tiempo en algo y mantener la excitación. Hay muchas parejas que no llegan a eso.

Y tanto que sí. Si tú quieres sí, la cuestión es que no queremos. Será lo que tu quieras siempre, papi, que este mundo y estas reglas las hemos inventado nosotros. Reconciliémonos con el error, hagámonos responsables de que la hemos cagado pero no nos sintamos culpables.

¿Se ha sentido culpable muchas veces?

Bueno, pero ya pasaste por ahí. ¿Qué necesidad tienes de repetir? ¿De qué te sirvió esa sensación de culpabilidad? Pues ya está, de qué te sirve volver a guardar en el cajón unos zapatos que te vienen pequeños.