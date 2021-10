Iconos valencianos del diseño para un museo

València será Capital Mundial del Diseño en 2022 y en 2023 abrirá en la Marina un Centro del Diseño y las Artes Digitales que estará gestionado por la nueva Fundació del Disseny que se presentó al público el pasado martes. Diseño, diseño y diseño. Seguramente nunca se había hablado tanto como hasta ahora de una actividad que, como tal, está asociada a la vida cotidiana y empresarial valenciana desde el siglo XIX. Un pasado esplendoroso, un presente vivo y un futuro esperanzador que serán custodiados por el Arxiu del Disseny y, quién sabe si en un futuro, en un museo del diseño. Diez profesionales y expertos han elegido para Levante-EMV los «iconos» del diseño valenciano que no deberían faltar en las galerías de ese museo.

Las etiquetas naranjeras

Para Xavi Calvo, director de València Capital del Disseny, en el museo no deberían faltar el primer cartel de Fallas, creado el 1929 por José Segrelles, ni el de 1932 de Rafael Raga Montesinos, «que 90 años después nos revela una interpretación vanguardista del escudo de València que hoy día sigue siendo moderno». Y, siguiendo en la obra gráfica, añade Calvo, «si bien merecen un museo propio (y de hecho, lo tuvieron desde 1995 hasta su cierre en 2012), habría que hacer una selección de entre las miles de etiquetas naranjeras que se diseñaron en la Comunitat Valenciana a mediados del siglo pasado».

Los mosaicos de Nolla

Pepe Cosín, director del Colegio de Diseñadores de València, aporta dos propuestas históricas a este museo en papel (por ahora). La primera son los mosaicos de cerámica que la empresa Nolla fabricó desde Meliana para los suelos de las casas burguesas de todo el mundo entre los siglos XIX y XX. «Me impresiona la capacidad que tuvo Miguel Nolla para instaurar en plena huerta valenciana una empresa con esa alta tecnología y esa visión del marketing para crear un montón de diseños que vuelven a estar de moda».

La butaca «Granada»

La otra propuesta de Pepe Cosín es la butaca «Granada» que el arquitecto Javier Carbajal diseñó para el pabellón español en la Feria de Nueva York y que la histórica empresa valenciana Martínez Medina comercializó a partir de 1966. Uno de sus clientes fue el ya desparecido Banco de Valencia, que introdujo esta butaca en su mobiliario. «Las modas estéticas son circulares y esas butacas son ahora perfectamente actuales. Y ese es el buen diseño, el que con el paso del tiempo se valora más aún».

Cartel del balneario Las Arenas de Josep Renau

Vicent Martínez, diseñador y fundador Punt Mobles (Premio Nacional de Diseño en 1997) ha optado por otra propuesta histórica del diseño gráfico: el cartel de Josep Renau realizó en 1935 para el balneario de Las Arenas. Un ejemplo, a su juicio, de la sensibilidad del empresario tradicional valenciano hacia el diseño más moderno.

«La Gloriosa» de Arturo Ballester

Otro excelente ejemplo del nivel del diseño gráfico valenciano en la primera mitad del siglo XX es el cartel de «La gloriosa» realizado por Arturo Ballester para la CNT durante la Guerra Civil. Es el icono que ha elegido Andrés Alfaro Hofmann -arquitecto, interiorista y coleccionista de arte, sobre todo de diseño-, porque estas imágenes grandiosas de hombres alados en el cielo (un homenaje a las fuerzas aéreas republicanas) «te remiten a la protección de una causa noble».

Las señales de la autopista A-7 de Bascuñán, Lavernia y Nebot

Sin abandonar el diseño gráfico nos vamos de la mano de Francis Montesinos a la València de la década de los 80. El diseñador de moda -cuya obra merecería un pabellón museístico para ella sola-, ha elegido la cartelería de la autopista A-7 creada para la Generalitat -son los tiempos en los que la administración, con el Impiva como brazo promotor, impulsa la nueva ola creativa-, por Paco Bascuñán, Nacho Lavernia y Daniel Nebot en el estudio La Nave. Para Montesinos, estas señales sirvieron para «visualizar» ante los turistas y también ante los autóctonos «la modernidad valenciana de los 80».

La fuente «Afrodita» de Nacho Lavernia

Lavernia es el autor de otro icono que encarna la edad dorada del diseño valenciano en los 80: la fuente «Afrodita». Para Xavier Giner Ponce, codirector del Arxiu Valencià del Disseny, «Afrodita» resuelve los dos elementos fundamentales en el mobiliario y equipamiento público: su funcionalidad y su presencia. «Tiene un presencia amable, divertida, hermosa, se da a ver, se muestra en la distancia lo suficiente para que la localices, y cuando te acercas se deja ‘leer’ sin perder presencia -indica-. Tan simple como, como eficaz, tan amable como divertida, tan ‘personaje’ como ‘función’, mantiene viva la estética y la ethica de los 80 en el espacio público y en el tiempo presente que se ha vuelto, en el equipamiento público, tan pretencioso como inane».

El botijo «La Siesta» de A. Martínez, Héctor Serrano y R. Martínez

Nacho Lavernia se llevaría al museo el botijo «La Siesta» diseñado por Alberto Martínez, Héctor Serrano y Raky Martínez, producido inicialmente en el 2001 por La Mediterránea y que actualmente forma parte del catálogo de Gandía Blasco. «Me resulta especialmente interesante porque es diseño actual inspirado en la tradición y a la vez un juego de arquetipos. El arquetipo del botijo con su maravilloso mecanismo para enfriar agua sin más recursos que el calor y el material, y el arquetipo de la botella de 1,5 litros de agua de plástico soplado, icono del consumo masivo. Artesanía vs industria, sostenibilidad vs derroche. Me parece un perfecto ejercicio de ironía y de resignificación».

La estantería «Literatura» de Vicent Martínez

La estantería «Literatura» de Vicent Martínez «es un icono de diseño culto que juega a mostrar y a ocultar: te veo, no te veo», resume la diseñadora Marisa Gallén. Andrés Alfaro y Xavi Calvo también la proponen como pieza digna de museo. Sobre su origen, Martínez recordaba en Levante-EMV que iba a la búsqueda de un producto «que fuera potente, diferenciado y que colaborará a proyectar el discurso que estábamos haciendo en Punt Mobles (la empresa que montó con su mujer, y también diseñadora, Lola Castelló). La pieza resultante de esa búsqueda será una gran estantería, una misteriosa biblioteca «ambulante» que comienza a comercializarse a finales de 1985.

La mesa-camilla de Lola Castelló

Lola Castelló es el décimo icono elegido -en este caso, por la codirectora de l’Arxiu del Disseny, Ester Alba-, para este museo. «Une tradición e innovación asociada a un espacio familiar socialmente femenino», destaca Alba, quien subraya el papel fundamental de Castelló en Punt Mobles a la hora de diseñar con Martínez piezas «referentes» que se conservan en los mejores museos del mundo. «Lola ha sabido generarse a lo largo de su trayectoria un nombre propio y una identidad y es un referente de las mujeres en el ámbito del diseño».

El diván «Saula Marina» de Xavier Mariscal

Otro indudable referente es Xavier Mariscal, autor, entre otras muchas piezas icónicas, del diván «Saula marina» que comercializó Moroso en 1995. Para Mariví Calvo, Premio Nacional del Diseño con Lámparas Lzf, «Saula Marina ilustra esa cultura visual de Mariscal, irónica casi sarcástica, tan lúdica e inconformista como reconocible, tan libertaria como postmoderna que ha hecho de él el diseñador valenciano con mayor proyección internacional». Nadie como él, asegura Calvo, «ha sido capaz de hacerse reconocer y proyectarse en el mundo con un lenguaje visual tan personal y con una propuesta de complicidad divertida como único vínculo que reconoce entre el usuario y sus objetos».