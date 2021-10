La filarmónica no se rinde

Nuestra vida cultural no se entendería sin la presencia de la SFV. Ahí han desfilado los más grandes: desde Landowska y Heifetz hasta Segovia, Caballé y Argerich, no hubo virtuoso que los socios no disfrutaran cada lunes. Tiempos de bonanza fueron pero ahora, más que nunca, se necesita un apoyo concreto y generoso por parte de la Administración y, por qué no, del mecenazgo privado.

Para este trimestre escucharemos ocho conciertos y una conferencia dedicada a José Iturbi. Priman los grupos de cámara (dúos, tríos, cuartetos) con repertorio eminentemente clásico y romántico tanto de cuerda como viento (Martín y Soler, Haydn, Schubert) pero salpicado de ejemplos renacentistas y barrocos (Hidalgo, Durón, Bach, Vivaldi, Boccherini) y acertadas propuestas siglo XX (Stravinsky, Prokofiev, Ligeti). Toda un zona de confort de la que apartarse comportaría algún que otro riesgo.

Abrirá la temporada, el Cuarteto Noga, berlineses reconocidos: una inauguración de alto nivel. Regresa el celista Guillermo Pastrana, volveremos a escuchar al clarinetista valenciano Joan Enric Lluna y debutará, en recital, el pianista valenciano Carles Marín.

Es labor de bolillos encajar artistas y fechas y peliagudo administrar responsablemente la delgadez presupuestaria de la entidad. Junto a una sabia dosis de imaginación, hay que acertar en la selección de interpretes, géneros y/o compositores. Los tiempos han cambiado: hay merma de socios y las nuevas generaciones manifiestan otras preferencias a pesar de los abonos a precio reducido. ¿Son conscientes los responsables culturales, municipales y autonómicos, de la alarmante situación por la que atraviesa la sociedad musical con mas solera de nuestra Comunitat? También aquí tots a una veu.