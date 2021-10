El documental "No somos nada", testigo de la última gira de la legendaria banda de punk La Polla Records, será uno de los platos fuertes del festival DocsValència. Espai de No Ficció, cuya quinta edición se celebrará del jueves 28 de octubre al sábado 6 de noviembre. Con motivo de la gira definitiva del grupo, su vocalista Evaristo Páramos revive 40 años de historia desde su pueblo en Euskadi. Es la historia de unos aldeanos que revolucionaron la música en español con unas canciones que se convirtieron en himnos de varias generaciones.

Además del documental de Javier Corcuera donde sonarán los rabiosos temas de Evaristo, la selección oficial de Panorama, acotada a producciones nacionales, incluye siete títulos para conocer, observar, reflexionar y transformar la realidad que nos rodea. La alquimia siempre aparece cuando las luces del cine se apagan.

Marcos Ana fue el preso político que más tiempo consecutivo vivió en las cárceles franquistas, 23 años. Su hijo, el director Marcos Macarro Sender, narra en el largometraje ‘Marcos y Vida’ las peripecias de un hombre que sacó a la luz la terrible situación de las prisiones españolas en poemas clandestinos. ‘Non dago Mikel’, de Amaia Merino, ahonda como un thriller en la desaparición de Mikel Zabalza, un joven conductor de autobús vasco detenido junto a otras personas por la Guardia Civil en el marco de una operación antiterrorista en 1985.

El 30 de diciembre del 2000, una violenta tormenta de ventisca se llevó la vida de diez montañeros en una de las tragedias más graves de la historia del Pirineo. ‘Balandrau. Infern glaçat’, dirigida por Guille Cascante, es el relato en primera persona de los que ese día volvieron a nacer. En ‘Bienvenidos a España’, de Juan Antonio Moreno, un grupo de refugiados recién llegado al sur de España es acogido en un antiguo puticlub con la ilusión y el miedo ante lo inesperado y el deseo de aprender cómo son los españoles.

‘Kuartk Valley’, de Maider Oleaga, es el sorprendente relato de una pequeña comunidad del Valle de Kuartango, en Álava, que une sus fuerzas para hacer realidad el sueño de dos de sus habitantes: rodar un ‘western’. ‘La última cinta desde Bosnia’, dirigida por Albert Solé, se centra en Sifa Suljic, que vuelve a Bosnia para enterrar los restos de su hermano mayor, el último miembro por identificar de una familia asesinada durante la masacre de Srebrenica.

La selección de historias, miradas, perspectivas y vivencias del Premio Global Docs traspasa las fronteras españolas para enseñarnos otros mundos en documentales repletos de emoción, descubrimiento, sorpresa, belleza, poesía y humor.

En la película checa ‘A new shift’, de Jindřich Andrš, un exminero de cuarenta y tantos años se adentra en un nuevo y desafiante mundo de trabajo para convertirse en programador de computadoras. ‘Butterfly’s Dream’, dirigida por Jarosław Szmidt, es una historia sobre una fuerza y esperanza excepcionales, miles de personas unidas por la empatía y la necesidad de salvar a la pequeña niña mariposa. ‘Once Upon a Time in the West... of Africa’, de Romain Potocki, dibuja un retrato africano alejado de las tensiones y guerras. Los habitantes de la plaza Attaké, en Benín, conviven en paz gracias a una pasión común: la petanca.

Con la producción germano finlandesa ‘The Other Side of the River’, dirigida por Antonia Kilian, viajamos a Oriente Próximo: para evitar un matrimonio forzado, Hala, de 19 años, encuentra refugio al otro lado del Éufrates al noreste de Siria, en una academia militar para mujeres. Entre la línea del frente y la paternidad, la cinta brasileña ‘Você Não é Um Soldado’, de Maria Carolina Telles, habla de supervivencia, vida y muerte. Un íntimo retrato del galardonado fotógrafo de guerra André Liohn.

DocsValència proyectará sus cintas en las salas de los Cines Lys, el Octubre Centre de Cultura Contemporània y la sala Rialto de la Filmoteca valenciana. El certamen cuenta con el patrocinio de l´Institut Valencià de Cultura, l´Ajuntament de València, la Direcció General de Cultura i Patrimoni y À Punt Mèdia como Mitjà Oficial. Con el soporte de IVACE Internacional, CCCC Centre del Carme Cultura Contemporànea, Col·legi Major Rector Peset, Fundación SGAE, Jameson y la colaboración del Festival Internacional de Cine Documental DocsMX.