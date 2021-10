Finalistas al Premio Ruido al mejor disco español con su anterior trabajo, la banda Morgan sigue nadando a gusto entre varias aguas en su tercer LP, 'The River And The Stone', fluyendo entre el soul, el r&b y el folk, pero sin permitir que olvidemos que, cuando quieren, saben sacudir con la fuerza de los cantos rodados.

Ya lo decía su vocalista, teclista y coautora, Carolina (Nina) de Juan, el día que recibieron el Premio de la Música Independiente (MIN) al mejor disco de rock por ese celebrado álbum previo, 'Air' (2018): "Es de puta madre que a una banda como la nuestra se le dé un premio de rock, aunque no lo parezca que lo es... porque lo es".

"Hay un debate de si somos rock o no. Para nosotros, lo que hacemos también lo es", vuelve a reivindicar la artista madrileña dos años después, una afirmación avalada por una de sus canciones nuevas, la vigorosa 'Paranoid Fall', que tiene visos de situarse entre las favoritas de su público.

Es, no obstante, una isla en este nuevo río recién trazado. Mientras su segundo disco se gestó durante la gira de su debut, 'North' (2016), "con ese aire de los viajes en la furgoneta", el parón total de la sociedad por la covid-19 convirtió 'The River And The Stone' en un trabajo "más reposado, más de conversaciones", con canciones en general más atmosféricas, "con más espacios".

Junto a Campi Campón en la producción y tras casi un año de trabajo viajaron dos semanas a Francia, al estudio Le manoir de Léon, dando como resultado diez nuevos cortes como el tema titular, 'The River And The Stone'.

"Fue de los primeros que empezamos a trabajar, porque teníamos claro que tenía que estar en el repertorio final", afirma sobre un tema que habla "de la dualidad, de que tú te sientes de una manera cuando el mundo es de otra".

Asegura que no ha habido vértigo a causa de las buenas palabras, nominaciones y galardones que han salpicado su carrera hasta el momento (cinco Premios MIN, incluidos los de mejor artista y directo). "Nos sentimos superagradecidos, pero son cosas circunstanciales y no piensas en ello al hacer las canciones", insiste.

Como en ocasiones anteriores, en ese proceso no ha habido esquemas previos, "dejando que los temas fuesen por su propio camino", aunque sorprende que, como en sus anteriores álbumes, se cuele una única canción en español, 'Un recuerdo y su rey', una casualidad llamativa habida cuenta del éxito de sus dos cortes previos en este idioma, 'Sargento de hierro' y 'Volver'.

"Fue coincidencia de verdad. Teníamos muchas ideas e íbamos haciendo criba, pero en ese proceso este tema se iba quedando y yo sabía que, si le ponía letra, sería en castellano, pero no sé por qué", recuerda sobre un corte que en su cabeza nació como una nana (no en vano, ella apostó por titularlo 'Nana del rey').

En ella se habla de la ambición, de alguien que lo ha tenido todo y lo ha perdido, pero se resiste a aceptarlo. ¿Prefiere Morgan ser modesto en sus aspiraciones? "Nosotros tenemos ganas de dedicarnos a esto siempre, que ya es muy complicado, de salir a tocar cuando queramos y grabar discos", afirma.

Aunque solo recientemente el grupo ha empezado a asomar la cabeza a los grandes públicos, han pasado casi diez años desde que Nina de Juan se uniera a Paco López (guitarra y voz) y Ekain Elorza (batería) para formar un grupo que permaneció tres años sin nombre.

"Hasta que un día quisimos dar un concierto para amigos y familiares y nos dimos cuenta de que había que ponernos un nombre. Morgan nos gustó, porque ya escribíamos canciones en inglés y nos sonaba bien en todos los idiomas, además de que podía ser masculino y femenino", recuerda la cantante de sus orígenes.

Con Nina De Juan convertida ahora en demandada colaboradora de estrellas consolidadas como Mikel Erentxun o Leiva, en 2022 el grupo será además telonero de Fito & Fitipaldis en la nueva y multitudinaria gira de la formación vasca.

Antes, el próximo 4 de noviembre, iniciarán su propio tour por salas en la localidad madrileña de Alcalá de Henares (Teatro Salón Cervantes). Después visitarán ciudades como Zaragoza (18 de noviembre, Auditorio), Bilbao (28 de noviembre, Teatro Arriaga), Sevilla (2 de diciembre, Cartuja Center) o Toledo (11 de diciembre, Teatro-Auditorio 'El Greco').