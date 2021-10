"El dibujado" regresa a la patria

«El dibujado» de Paco Roca ha dado el doble salto mortal. En marzo de 2019 el dibujante valenciano ideó por el 30 aniversario del IVAM una exposición con la que trasladó el lenguaje del cómic a la sala del museo. Dibujando sobre las paredes de la Galería 6, Roca encontró una libertad narrativa y formal que en ese momento no le daban los libros ni los pases de página para reflexionar (más que para contar una historia) sobre la relación entre el creador -también en mayúscula-, y su obra, de que uno no existe sin la otra igual que no existe un dios sin su creación.