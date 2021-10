Una historia sobre violencia patriarcal se lleva la Palmera d’Or de la Mostra

La película ganadora -que podrá verse este fin de semana en los cines Babel-, cuenta la historia de Aida, una joven de 24 años que está siendo acosada por un exnovio al que abandonó después de ser maltratada. El film retrata a una mujer que quiere vivir su vida a su manera, de forma independiente, mientras rechaza las ofertas de su novio para ayudarla a encontrar un trabajo mejor, en lugar de su empleo actual en la fábrica textil del pueblo.

El jurado presidido por la actriz francesa Myriam Mézières, ha considerado que el brutal relato de Faruk Loncarevic merece la Palmera d’Or, premio dotado con 25.000 euros, «por exigirle al público una actitud activa y proponer una reflexión sobre una sociedad que no se ha recuperado de la violencia del pasado y que, por eso, está condenada a repetirla incesantemente».

La historia del macabro asesinato que Loncarevic narra en su película -rodada en apenas cinco días y con un presupuesto de 20.000 euros-, está basada en hechos reales. Pese a presentar el suceso como el resultado de las circunstancias de una sociedad en particular, y pese a estar la historia fuertemente arraigada en aspectos concretos de la realidad bosnia, es fácil imaginar la historia de So she doesn’t live’ en cualquier otro lugar.

«Desde que me enteré del brutal asesinato de Arnela, una mujer de 23 años, en una pequeña ciudad de provincias de Bosnia, me intrigaron no solo la violencia y el odio, sino sobre todo el puro impulso destructivo de los dos jóvenes que la mataron -explicaba Loncarevic sobre su película-. Aquello no fue un crimen pasional o motivado por los celos, fue un deseo de aniquilar».

Profesor de Historia del Cine, Estética y Análisis en la Academia de Artes Escénicas de Sarajevo, Loncarevic expone los hechos del caso con precisión quirúrgica a partir de largos planos secuencia milimétricamente diseñados. También destaca la distancia con la que la cámara manejada por el director de fotografía de Alen Aliovic observa un entorno hermoso y, no obstante, habitado por el horror.

Precariedad laboral

Durante la gala de clausura de la 36 edición de la Mostra de València celebrada ayer en la Rambleta también se entregó la Palmera de Plata, dotada con 15.000 euros, a ‘Le monde après nous’, ópera prima del director francés Louda Ben Salah-Cazanas.

La película -que también se podrá ver este fin de semana en los Babel-, cuenta con un tono agridulce la historia de un joven escritor en ciernes, que trabaja como repartidor para sobrevivir y que conoce a una estudiante con la que inicia un romance marcado por la precariedad de ambos y la dificultad para dedicarse a la escritura.

El director propone un agudo retrato generacional con un marcado acento social. En opinión del jurado, ‘Le monde après nous’, merece este premio «por tratar con mucha honestidad las relaciones íntimas, imprimiendo una carga poética en apariencia ligera y, en cambio, cargada de complejidad».

En virtud del Convenio de colaboración entre À Punt y Mostra de València se concede el Premi À Punt del Públic, a la película de la Sección Informativa mejor valorada las personas asistentes a las proyecciones de la Mostra. La escogida ha sido ‘Broken keys’, producción libanesa dirigida por Jimmy Keyrouz.

Además, el jurado ha concedido el premio a Mejor dirección para Alex Camilleri por ‘Luzzu’; el de Mejor guion para Sonia Liza Kenterman y Tracy Sunderland por ‘Tailor’; el de Mejor Interpretación femenina para Bassant Ahmed y Basmala Elghaiesh ex aequo por 'Souad'; el de Mejor Interpretación Masculina para Dimitris Imellos por ‘Tailor’; el de Mejor fotografía para Dusan Joksimovic por ‘Heavens Above’ y el de Mejor banda sonora para Nikos Kypourgos por 'Tailor'.

Tras la entrega de los premios y de la Palmera d’Honor a Jean-Pierre Jeunet, la gala de clausura de la Mostra se cerró con la proyección de ‘El sustituto’, una película dirigida por Óscar Aibar y protagonizada por Ricardo Gómez, Vicky Luengo y Pere Ponce, que aborda la presencia impune de criminales nazis en la costa alicantina con el amparo de policías del franquismo.