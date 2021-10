La serie «HIT» ha regresado esta semana a La 1 de TVE con el estreno de su segunda temporada con nuevos alumnos y un nuevo escenario, un instituto público en Puertollano (Ciudad Real) en el que se imparte Formación Profesional. El profesor, a quien vuelve a interpretar Daniel Grao, se topa con un panorama desolador: va a tener que impartir clase a un grupo de adolescentes firmemente instalados en el fracaso.

«Es otro contexto para dar voz a problemáticas sociales que nos atañen a todos. A lo que aspira ‘Hit’ es a crear debate. Tratamos temas clásicos como el tema de la identidad de los jóvenes, el bullying, la homofobia o el racismo y algunos otros como personas no binarias», explica Grao.

Sobre la repercusión de la serie, su protaginista que explica que «cuando se me acercan padres de adolescentes y me dicen que hacía tiempo que no veían una serie juntos y que esta les hace tratar temas incómodos con sus hijos, es muy bonito. También me han llegado mensajes de gente joven que está ingresada, pasando alguna adicción, y que no les dejan usar el móvil, pero cuando encuentran una posibilidad para hacerlo me escriben dándome las gracias. Esto va más allá de que te reconozcan como actor o el trabajo que haces, sino que es algo que toca en zonas sensibles y si es útil para la gente, es de agradecer».

Sin pelos en la lengua

El actor recuerda que «cuando me propusieron ‘HIT’ me apasionó desde el principio por la temática y por poder encarnar un personaje sin pelos en la lengua, pero que pegara un golpe de visibilidad de problemáticas sociales en la mesa. Me gustó que HIT no interpretara a un simple profesor, es casi un terapeuta muchas veces».