Dos discos, tres gires, moltes col·laboracions amb altres artistes, un Premi Ovidi Montllor i un Premi Carles Santos han convertit a Tesa, en molts pocs anys, en una de les més destacades representants del hip-hop i el rap valencià. Natural d’Almussafes, Tesa és una força de la natura que no deixa a ningú indiferent, una fera dalt de l’escenari, plena de carisma i de força; la seua música és xulesca, festera, compromesa, feminista, anti-feixista i plena de reivindicacions lingüístiques.

Mentre els seus seguidors esperen amb deler més discos, ara ens arriba el tema “Fènix”, en que Tesa ens parla de la lluita omnipresent, necessària i quotidiana, de l’optimisme per a véncer el desencís, de la música com a refugi i com a palanca per a avançar.

Produït per Pere Ródenas, en aquest tema cal destacar la presència de sonoritats acústiques enmig de la música electrònica, com ara la guitarra que aporta Pere Ródenas mateix, o la trompeta de Tony Molina, un altre dels grans de l’escena musical valenciana.