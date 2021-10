Raimon: "Mi legado y la apuesta por la cultura van de la mano"

Ayer, más de un año después, se coordinó la primera reunión de la entidad. Tal y como narraron algunos participantes, se trató de una cita de corte técnico donde se desgranaron los pormenores del proyecto «Paraula i cant», redactado por los estudios de arquitectura valencianos Ramón Esteve y Carlos Campos, que ha sido escogido como diseño final del futuro Centre Raimon d’Actitivitats Culturals (CRAC).

Aun queda bastante camino por recorrer para que sea una realidad, pero el proyecto ya está dando sus primeros pasos. Y el autor que le da nombre no escondió ayer su orgullo al ser consultado por este diario: «Yo soy un enamorado de Xàtiva, como lo ha sido mi familia. Aquí nací y crecí. Que este proyecto salga adelante es todo un motivo de gozo».

«Creo que no debemos centrarnos solo en mi legado, también hay que destacar que será un centro de actividades culturales. Se podrá consultar nuestra biblioteca, pero a la vez se coordinarán conciertos, exposiciones u obras de teatro», apuntó el autor.

«Habrá una parte para la consulta, pero también más viva, donde se apueste por la dinamización cultural de la ciudad. Mi legado y la apuesta por la cultura van de la mano», comentó. Cuestionado por el proyecto arquitectónico, no dudó a la hora de ser sincero: «La verdad es que no sabía qué esperar, no soy un experto en estos temas. Lo que está claro es que los responsables son gente que saben de su oficio».

A su vez, comentó que en la vida, a veces, las casualidades funcionan: «Cuando hablé con el alcalde sobre la posibilidad de donar el legado creo que el destino de Santa Clara no estaba muy claro. Le dije que deberíamos buscar un sitio adecuado y entonces apareció el exconvento». Y tuvo tiempo para alguna pulla: «Yo tengo 80 años y no sé si llegaré a ver el proyecto del CRAC acabado. Ya se sabe con estos temas: ‘las cosas de palacio van despacio’», apostilló.

Ximo Puig y Roger Cerdá firmaron un convenio por el que la Generalitat dota de tres millones de euros al proyecto del CRAC. El ayuntamiento prevé firmar un acuerdo similar con la Diputació de València y el resto de la inversión procederá de las arcas municipales. De momento, el proyecto se ha cifrado en 8,8 millones.

Cerdà destacó los lazos entre el cantautor y Xàtiva: «Este es un camino que iniciamos en 2015 con el nombramiento de Raimon como hijo predilecto y ahora estará unido por siempre a la ciudad que lo vio nacer». «Este será un centro cultural de primer nivel, vivo y activo, no solo un espacio para albergar el inmenso legado de Raimon sino también una referencia cultural desde todos los puntos de vista, siendo un motor para Xàtiva y todo la Comunitat».