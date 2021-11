Hace mes y medio, en Ficomic, la entidad que organiza el Manga Barcelona, aún no sabían en qué condiciones podrían aventurarse a celebrar un salón presencial a causa de las restricciones por el coronavirus. Finalmente este 1 de noviembre ha cerrado sus puertas la 27ª edición, presencial tras la ‘online’ de 2020, congregando a 122.000 visitantes y tras haber agotado por primera vez en su historia todas las entradas para los cuatro días en unas pocas horas en las que hasta se colapsó la web. Son 30.000 personas menos que hace dos años, en 2019, cierto, pero también se ha contado con un pabellón menos en Fira Montjuïc (ocupado por la campaña de vacunación contra el covid) y con un aforo inferior para, señala a este diario su directora, Meritxell Puig, "evitar aglomeraciones, mantener los espacios fluidos y controlados, buscando que entrara el máximo de gente posible con el máximo de seguridad sanitaria, porque no perdemos de vista que aún estamos en pandemia". Si no hubiesen mantenido un aforo menor al permitido y a tenor de la demanda habrían seguro hecho récord.

"La ilusión y la euforia marcan esta edición. El éxito es, sobre todo, que se haya podido celebrar", comenta con satisfacción Puig, tras confirmar que "se ha visto un público más familiar que nunca" y todas las actividades han registrado llenos, especialmente las celebradas sobre el Gran escenario, que el sábado recibía la visita sorpresa de Estopa, con el ‘cosplay’ y las exhibiciones de Kpop a la cabeza, pero también los talleres o las charlas sobre manga en catalán.

Récords de ventas

Que había ganas de festival y de presencialidad, lo confirman también algunos editores, que están más que satisfechos. Constatan por ejemplo, desde Norma, Óscar Valiente, y desde Planeta Cómic, David Hernando, que han superado con creces las ventas de 2019, confirmando el 'boom' del manga, al que se están sumando nuevas y entusiastas generaciones a los lectores de siempre. "La gente ha venido a comprar, no solo a mirar. Este año no sabíamos qué esperar porque a pesar de que hubieran agotado las entradas creíamos que con la reducción de aforo serían más tranquilo, pero ha sido espectacular, con firmas y presentaciones llenas", afirma Valiente.

"Es un crecimiento imparable", añade Puig. La organización ya ha recibido llamadas de expositores japoneses y de otros que ho han venido nunca al Manga Barcelona pidiendo estand para el año que viene, avanza la directora, que también lamenta el colapso que hubo con la venta de entradas, que se agotaron en seguida. "Nos habría gustado tener más espacio para que entrara más gente y de hecho cada uno de los cuatro días hemos sacando a la venta nuevas entradas a medida que había gente que abandonaba el recinto liberando aforo, y se han vendido todas. Teníamos que evitar las colas y aglomeraciones en la calle para comprarlas".

Los más vendidos

Los editores, por su parte, destacan que a pesar de la ausencia presencial de 'mangakas' japoneses (sí ha habido conexiones virtuales, como la de este lunes con Waka Hirako), los autores españoles de manga han generado mucho interés, y colas. Así, entre los títulos más vendidos, como ‘Haikyū!!’, ‘Ataque a los Titanes’ o ‘Solo Leveling’, también obras de dibujantes de aquí como ‘Space Drum’, de Eric Cuaresma (Kalathras) y Cristina Jorge, ‘Blood Moon’, de Wade Otaku y Drawill, o la revista ‘Planeta Manga’.

Los lanzamientos más esperados

Entre los tradicionales anuncios de lanzamientos que las editoriales realizan en el Manga Barcelona destacan algunos sonados. Planeta Cómic publicará en 2022 ‘Team Fénix’, la reinvención de los personajes de Osamu Tezuka por arte del español Kenny Ruiz (el primer capítulo se incluirá en el próximo número de la revista ‘Planeta Manga’), y de Arechi Manga, también el año próximo, que editará por primera vez el clásico histórico ‘Ashita no Joe’, obra magna de Kajiwara Ikki y Chiva Tetsuya: la historia en 12 volúmenes de un joven que halla una válvula de escape en el boxeo a su cruda realidad. Norma abrirá boca este noviembre con la esperada ‘Tokyo Revengers’, de Wakui Ken, y seguirá en 2022 con ‘Sousou no Frieren’, ‘Shangri-La Frontier’ y ‘La misión de la familia Yozakura’. Milky Way traerá ‘Majo wo Mamoru’ y Panini, la nueva edición de los 14 tomos de ‘Rurouni Kenshin’ y su continuación.