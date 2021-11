El manga hace récord

Durante el confinamiento, fue contagiándose entre los jóvenes una fiebre por el anime y el cómic japonés como no se había visto en España. Síntoma además de las ganas enormes de recuperar cierta normalidad y aparcar la virtualidad de la pasada edición es el alud de ansiosa demanda de entradas para este salón, que se agotaron el lunes 18 en pocas horas llegando a colapsarse la web de compra, como volvió a pasar el pasado martes al abrirse de nuevo la taquilla ‘online’ para poner a la venta un remanente de pases.

El crecimiento exponencial de este fenómeno cultural de lectores que abrazan la cultura ‘otaku’ ha sorprendido incluso a las mismas editoriales españolas de manga, que confirman que están viviendo un momento dorado. Se habla ya claramente de ‘boom’ y no creen que sea una burbuja que acabe desinflándose. Aunque nunca se facilitan datos de ventas y tiradas, e incluso si los problemas de desabastecimiento de papel, que ya están teniendo unos primeros efectos, retrasan lanzamientos de esta recta final del año, fuentes del sector consultadas apuntan que este 2021 muchas editoriales de cómic superarán en un 50% las cifras de facturación de 2007, que fue el punto álgido, y que el manga está vendiendo y facturando mucho más que el libro en general, eso, teniendo en cuenta que este prevé a final de año un incremento del mercado de entre el 17% y el 23%, por encima del máximo histórico de 2011.

El momento dulce anterior fue justo antes de la crisis económica de 2008, cuando se publicaron 741 títulos de manga en España. En 2011 esa cantidad cayó a 346. Se redujo a la mitad no solo la publicación sino también la facturación. Poco a poco se fue recuperando hasta llegar al máximo histórico de 838 novedades en 2019, según los datos que recopila a título personal cada año el traductor y experto en manga y cultura japonesa Marc Bernabé. Ahora, a fecha de 26 de octubre, ya se ha superado esa cifra, alcanzando un récord de 844 títulos (sin contar los que lleguen a última hora cara al Manga Barcelona), según los datos que ha actualizado para este diario José A. Serrano, de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic (ACDCómic) y creador de la web Guía del Cómic, quien realiza una labor similar a la de Bernabé.

«Sí, hay un ‘boom’ de ventas que demuestra que el cómic y el manga tienen esa magia y ese efecto capaz de captar a nuevos lectores a pesar de la influencia de las pantallas o de TikTok, que no pueden con el formato de papel, que sigue supervigente -constata Óscar Valiente, director editorial de Norma Editorial y Norma Cómics-. Se cerrará el año con récord histórico de publicaciones pero también de ventas. Ahora ya superamos los niveles precrisis de 2007, que fue el momento de más bonanza». Con él coincide David Hernando, director editorial de Planeta Cómic. «Se está publicando mucho porque hay mercado. Las editoriales medimos el pulso y si hay más demanda y más lectores, como es el caso, publicamos más. Nosotros hemos aumentado ventas en todas las colecciones. Se puede pensar que es un aumento desproporcionado de novedades pero es un reflejo de cómo está hoy el mercado, que huele un ‘boom’».

Otras fuentes relatan que las ventas de manga ya supondrían un 60% del sector, por encima de los superhéroes, la novela gráfica y el resto del mundo de la viñeta. «En años anteriores el manga significaba un 35%-40% de las ventas de cómic pero este año se ha disparado por esta oleada de nuevos lectores. Aunque también se está vendiendo muy bien el resto del cómic, europeo y americano…», asegura Valiente.

Ambos editores señalan que el mercado está creciendo y están apareciendo nuevas editoriales. A las dos grandes, Planeta Cómic y Norma, que se reparten el grueso del pastel, les siguen Ivrea, Milky Way, Panini y ECC. A ellas se han sumado pequeños sellos como Fandogamia, Arechi (de Yermo), Kodai, Tomodomo o Kitsune. «Pero creo que no se trata de publicar más sino mejor, y de saber seleccionar, porque no todo el manga se vende -añade Valiente-. Nosotros agilizamos las colecciones para terminarlas y consolidarlas y dar cabida a las nuevas. Por ello hacemos un esfuerzo en las reimpresiones, para tener todos los volúmenes». También en Planeta Cómic. «Este año llevamos récord de reimpresiones para mantener las colecciones siempre vivas porque si falla un tomo, eso perjudica a toda la serie».

La influencia del «streaming»

Hay diversos factores que han contribuido a este ‘boom’ de nuevas generaciones de lectores de manga. «Durante el confinamiento mucha gente se acercó al anime desde plataformas de ‘streaming’ como Netflix o Prime Video [Disney+ ha anunciado que también apostará por ello]. Les gustó y de las series han saltado al manga. Lo ves en charlas en escuelas e institutos con niños y adolescentes que te escuchan con mucha atención y preguntan con mucho interés: el manga y el anime se han vuelto un producto cultural ‘mainstream’», afirma Bernabé, que lo achaca a la diversidad de historias que ofrece: «Hay un manga para todo el mundo: ‘thriller’, adulto, documental, de cocina… que pueden enganchar a todo tipo de público».

En las librerías se nota el relevo generacional, confirma Valiente. «Vienen padres que ven en el manga un aliado para que sus hijos se refugien en la lectura. Ven positiva esa pasión por el manga, que los chavales coleccionan y cuidan. Esto es arte y es cultura, algo que reivindicamos mucho: que el cómic esté en la esfera pública de forma destacada, pero falta el respaldo de las instituciones y los medios. Es una cultura popular y participativa entre los jóvenes que ha crecido de forma natural y hay que protegerla y ayudarla».