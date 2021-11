El guitarrista británico Tom Ollendorff hace su debut en el Jimmy Glass en el marco del X Festival de Jazz Contemporáneo del club, con la presentación de su disco 'A song for you'. Acompañado de Connor Chaplin, contrabajo y Marc Michel, batería, el músico emerge para recuperar el pasado de la guitarra de jazz volviendo a ciertos principios clásicos, reajustando las coordenadas del presente en el proceso.

Su álbum debut 'A song for you', recién editado por el sello Fresh Sound en su serie New Talent muestra la sensibilidad de Ollendorff con respecto al espacio y los matices, así como la economía expresiva de su fraseo recuerdan a veces el trabajo del legendario y elegante Jim Hall. Ollendorfff no oculta su afición por contar una historia musical con paciencia y con melodías instrumentales que se podría cantar con la misma facilidad.

Galardonado en 2015 con la beca Yamaha para músicos de jazz destacados , el guitarrista afincado en Londres ha actuado en festivales y salas de buena parte de Europa y en China con una amplia gama de artistas como Geoff Simkins, Dave Cliff, Bill McHenry, Jeff Williams o Ari Hoenig.

Este nuevo talento ha despertado la admiración de la comunidad jazzística. En palabras de Gilad Hekselman, “Tom Ollendorff es uno de los mejores guitarristas del mundo. Su música es compleja, pero a la vez entronca con la melodía y el sentimiento”.

Su actuación será el jueves, 4 de noviembre, dentro del X Festival de Jazz Contemporáneo del Jimmy Glass, en dos pases 20:30 y 22:30.