Císcar: "Las obras póstumas como las de Rueda son auténticas, legales y válidas"

Sobre los hechos que se juzgan, Císcar negó que se cometiera ningún tipo de fraude en la adquisición por tres millones de euros de ocho reproducciones de obras del escultor fallecido Gerardo Rueda: «Fue una operación muy ventajosa», aseguró en respuesta a su abogado, Juan Molpeceres, el único al que quiso responder.

Y éste es el quid de la cuestión que se dirimirá en el juicio que comenzó ayer y se extenderá hasta el 14 de diciembre: si las obras adquiridas diez años después de la muerte de Rueda pueden considerarse «originales» o «copias».

Un detalle que Císcar admitió conocer. «Sabíamos perfectamente que eran obras póstumas. Yo tenía constancia y todos los que estaban en los departamentos que gestionaban esa situación». En general defendió que el acuerdo impulsado con el heredero de Gerardo Rueda «era muy ventajoso. Las donaciones superaban en precio a lo que se adquiría y fue una operación muy ventajosa para el IVAM. Era una operación increíble porque queríamos que fuera referente Gerardo Rueda», insistió en su declaración. Sobre los detalles de la adquisición, Císcar se escudó en los técnicos del museo. «Es un contrato como otros miles que se han hecho en el IVAM, siguiendo los mismos parámetros y hecho por los profesionales que estaban allí. Yo confiaba en ellos y se hizo con todas las garantías que marca la ley», defendió en su declaración.

Para apuntalar o desmentir esta versión, desfilarán en la próximas semanas peritos y expertos en arte. Acción Cívica contra la corrupción, que ejerce la acusación popular en el juicio, quiere que declaren el excomisario jefe y exdirector artístico del IVAM, Vicente Todolí, y Joan Llinares actual director de la Agencia Antifraude y exadministrador del IVAM. La defensa de Císcar, que se opone a estas declaraciones, contaba con el testimonio a su favor del exdirector del IVAM, Tomás Llorens, fallecido el pasado 10 de junio. Las defensas pidieron la nulidad o el archivo de la causa, pero el juicio arrancó sin más dilaciones.

Antifraude: «No se justificó el nombramiento del gerente del IVAM»

La Agencia Valenciana Antifraude considera que en el nombramiento del nuevo gerente del IVAM el 4 de julio de 2019, Sergi Pérez Serrano, «no se justificó suficientemente los motivos que conducen al nombramiento del candidato seleccionado». De hecho, otros candidatos que optaron a este puesto no recibieron por parte del museo «documento alguno que justifique que se informara a los candidatos no seleccionados el resultado de dicha selección al menos en lo que a su participación concernía». Antifraude también considera que la comisión de valoración para la selección del puesto de nueva creación no actuó correctamente al cambiar el plazo para presentar candidaturas en días naturales, en lugar de hábiles. «No se utilizaron los procedimientos de revisión establecidos en la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas» al «cambiar un punto de la convocatoria que daba diez días naturales para la presentación de candidaturas». El IVAM alega que ya ha iniciado la «convalidación de las actuaciones realizadas en el procedimiento de selección de la gerencia del IVAM». Un expediente que la Agencia Antifraude conmina a la pinacoteca valenciana para que lo ejecute en tres meses y que, al finalizar, informe del estado exacto de su tramitación.