La Asociación PAV (Productors Audiovisuals Valencians) eligió el pasado viernes a la productora Mónica Fernández, de Fresno Films, como presidenta de la asociación de empresarios en sustitución de Giovanna Ribes, de Taranna Films.

El organigrama lo completa Miguel Molina (Jaibo Films), Kiko Martínez (Nadie es Perfecto) y Ximo Pérez (Ondenou) como vicepresidentes y una junta compuesta por Nuria Cidoncha (When lights are low), Emilio Oviedo (E.O.C.), Raúl Diez (Moncorvo Film), Eva Andreu (Estudios Andro), Oscar Montón (EmeEme Producciones), Antonio Such (Cine Gestión), Lluís Miquel Campos (Adi producciones), Roberto Campos (RC producciones), José María Torres (BSV Producciones), Fermín García de Blas (F-Art Films), Sergio Castellote y Giovanna Ribes.

La nueva junta «apuesta por la consolidación de las estrategias puestas en marcha, el fomento de la participación y la colaboración con entidades afines, la unificación de la oferta de la Comunitat Valenciana como plató y el fortalecimiento de PAV como interlocutor frente a los distintos actores que influyen en el sector audiovisual», según la entidad.