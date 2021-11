Lledó deriva en Císcar la decisión de adquirir las obras de Rueda

El ex director financiero del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), Juan Carlos Lledó, derivó ayer en la directora del museo de 2004 a 2014 y su exsuegra, Consuelo Císcar, las decisiones sobre adquisiciones de obras de arte nuevas. Y en el departamento artístico de la pinacoteca todo el proceso de «propuesta de gasto, generación de crédito» y pago de las cantidades acordadas. Lledó protagonizó ayer con su declaración la segunda jornada del juicio del caso IVAM que sienta en el banquillo a Císcar, Lledó y el heredero del escultor Gerardo Rueda por presunta malversación por pagar 3,1 millones por 8 obras que no eran originales sin reproducciones, tras el fallecimiento del artista en 1996.

Lledó sólo quiso responder a las preguntas de la Fiscal Anticorrupción y de su abogado para desmarcarse de la toma de decisiones de la compra de fondos para el IVAM y del proceso administrativo que conllevaban. «Yo veía los contratos ya tramitados cuando se pasaba a la firma de la directora [del museo]. Cuando se daba el visto bueno a las facturas del proponente», aseguró en referencia al artista que vendía las obras al museo.

Un proceso que, según explicó Lledó, se basaba en aquella época en la «oralidad». «La propuesta de adquisición era oral. Se despachaba con la directora y se iban recibiendo propuestas de adquisición y se veían las que se ajustaban más a las colecciones del IVAM». Por tanto, justificó en respuesta a la Fiscal Anticorrupción, «no hay informe concreto sobre la adquisición o sobre el precio. Con eso [la petición oral] en esa época se entendía que era suficiente». Al parecer la adquisición de las obras de Rueda «fue de las primeras decisiones que tomó» Consuelo Císcar tras llegar a la dirección de la pinacoteca valenciana en 2004.

Del resto del procedimiento administrativo para adquirir las obras de arte, el exdirector financiero del IVAM también se desmarcó ya que, declaró a preguntas de su abogado, Francisco de Antonio, que «mis funciones eran de supervisión del órgano de contratación. El proceso de contratación lo dirigía la jefa del departamento de gestión administrativa, que lo hizo magníficamente bien».

Un proceso en el que él participaba en su etapa final, detalló. «El contrato yo lo veo para la firma de la directora cuando ya lo había firmado el contratista antes. Yo ni redacto, ni participo ni la firmo. Ni las paso a la firma, como erróneamente se dice en el escrito de la Fiscalía», justificó.

Interrogado sobre la autenticidad de las obras, Lledó admitió que no se requirió un certificado de autenticidad de las esculturas de Rueda porque no era lo habitual. «Cuando se adquiere una obra de arte a una galería o a un artista nunca se pide el certificado de autenticidad. En este caso, si el vendedor es el hijo del artista y vende sus obras, la presunción de legalidad es completa salvo que haya un elemento que rompa esa presunción. Y en este caso no pasó», según recoge la agencia Europa Press.

Sobre el quid de la cuestión que se dirime, si las obras de Rueda podrían ser falsas, aseguró: «No lo sé. Eso no es una cuestión mía. Para eso estaba el departamento de conservación». Aunque sí defendió que la adquisición de las ocho obras de Rueda por 3,1 millones junto a la donación de 90 piezas, valoradas en 5 millones fue «un negocio jurídico muy favorable para el museo que obtuvo un beneficio de más de 1,6 millones». Todas las obras tenían, defendió Lledó, «una presunción de legalidad. Hasta 2015 no se dan cuenta de que se han adquirido unas obras postmortem».

La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de prisión para el exdirector financiero, Juan Carlos Lledó, que ya fue condenado en julio junto a Consuelo Císcar y un empresario como cooperador necesario de prevaricación y malversación, con la atenuante de reparación del daño y confesión, a un año de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público por favorecer con fondos públicos la carrera artística de Rablaci, hijo de Císcar y Rafael Blasco. Lledó también fue condenado hace tres años al pago de una multa de 1.080 euros por almacenar en el ordenador del trabajo imágenes de menores de contenido pornográfico y descubiertas por la UDEF tras intervenir su ordenador en esta causa.