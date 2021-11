Los diferentes jurados de la quinta edición de DocsValència. Espai de No Ficció han dictaminado los trabajos ganadores de las secciones competitivas y el DocsLab - À Punt. ‘Me voy Me voy’, documental dirigido por Paula Giménez Monar, ha ganado el Premio Mirades a la mejor película valenciana; ‘La última cinta desde Bosnia’, de Albert Solé, logra el Premio Panorama, en la categoría nacional; y ‘Você Não é Um Soldado’, de Maria Carolina Telles, se hace con el Premio Global Docs.

La Mención Especial de la categoría Panorama ha sido para ‘Balandrau. Infern glaçat’, dirigida por Guille Cascante, mientras que la Mención Especial de la sección Mirades ha recaído en ‘La palabra maldita’, de Javier Álvarez Solís. El proyecto en desarrollo ‘Calle de los Ángeles’ ha conseguido el premio DocsLab - À Punt, en colaboración con IVACE Internacional, dotado con 5.000 euros.

Los diferentes miembros del jurado que han participado en el laboratorio de proyectos han ofrecido una serie de premios paralelos. Alejandro Turner, manager de desarrollo de contenido de no ficción para HBO Max - WarnerMedia en América Latina, ha premiado ‘El Método Farrer’, de Esther Morente, con seis horas de asesoría online en escritura de guión y construcción narrativa.

‘Madame Consuelo’, de Alexander Lemus, ha obtenido el Premio Egeda México de parte de Adriana Castillo, coordinadora general de Platino Industria y gerente de Relaciones Institucionales de Egeda México, que consiste en seis horas de asesoría online sobre derechos de autor y propiedad intelectual, así como el Premio Mezcla Producciones, con otras seis horas de asesoría con la documentalista Laura Woldenberg para revisión de diseño de producción y carpeta de desarrollo.

Por su parte, 'El Son de Gaia’, de Edu Hirschfeld y Kevin Castellano, ha sido galardonado con el Premio DocsLAB MX, que consiste en una invitación para participar en el taller Plataforma IB 2022, durante la 17ª edición de DocsMX.

La entrega de premios del festival se ha celebrado esta tarde en los Cines Lys de Valencia durante la gala de clausura del certamen, en un acto en el que los ganadores han mostrado su satisfacción por los reconocimientos. Durante el evento, se han proyectado los cortometrajes de Paweł Łoziński, 'Mask and Men’, y de Jean-Gabriel Périot, ‘Even if She Had Been a Criminal…’ y ‘We Are Winning Don’t Forget’.

En relación a las cintas ganadoras, ’Me voy Me voy’, de Paula Giménez Monar, no es la historia del cierre de una librería, ni el retrato de un librero fuera de lo común, es una voluntad de hacer algo perdurable mostrando el momento de su desaparición.

‘La última cinta desde Bosnia’, dirigida por Albert Solé, se centra en Sifa Suljic, que vuelve a Bosnia para enterrar los restos de su hermano mayor, el último miembro por identificar de una familia asesinada durante la masacre de Srebrenica. ‘Você Não é Um Soldado’, de Maria Carolina Telles, habla de supervivencia, vida y muerte. Un íntimo retrato del galardonado fotógrafo de guerra André Liohn.

‘Balandrau. Infern glaçat’, dirigida por Guille Cascante, es el relato en primera persona de un grupo de montañeros protagonistas de una de las tragedias más graves de la historia del Pirineo. ‘La palabra maldita’, de Javier Álvarez Solís, es un largometraje documental que aborda la posibilidad de la prevención del suicidio.

Los miembros del jurado, compuesto por Daniel Gascó García, Isadora Guardia, Laura Grande, Pepe Andreu, Arturo Blay, Sara Mansanet, Montse Català, Cristina García Pascual y Cristina Casanova, han sido los encargados de entregar los diferentes galardones durante la gala de clausura.

El certamen cuenta con el patrocinio de l´Institut Valencià de Cultura, l´Ajuntament de València, la Direcció General de Cultura i Patrimoni y À Punt Mèdia como Mitjà Oficial. Con el soporte de IVACE Internacional, CCCC Centre del Carme Cultura Contemporànea, Col·legi Major Rector Peset, Fundación SGAE, Jameson y la colaboración del Festival Internacional de Cine Documental DocsMX.