Begoña Rodrigo ha anunciado una revolución en los fogones de sus cocinas del barrio de Russafa. La cocinera valenciana ha sacudido los horarios de sus locales después de que la pandemia y quedarse en casa haya evidenciado "que la gente necesita tener su tiempo y su espacio" y que "tienen que cambiar muchas cosas en el mundo y, entre ellas, tiene cambiar la forma de ver y de trabajar en hostelería".

La revolución gastronómica de Rodrigo se cocinará a dos tiempos: de lunes a viernes, en la Salita, que cerrará todos los fines de semana desde el próximo. "Salga sol por donde salga", afirma la cocinera del grupo Anarkia en un vídeo compartido en su perfil de Instagram en el que asegura que "da igual lo que pase un sábado o el domingo" que el restaurante se ceñirá a su nuevo horario de lunes a viernes. El segundo tiempo llegará precisamente el fin de semana. Rodrigo ha anunciado la reapertura de L'hort al Nú los sábados y domingos.

Según explica la chef valenciana, se trata de una decisión meditada durante la pandemia que, en la práctica mantendrá el espacio gastronómico de Begoña Rodrigo en València "7 días a la semana" gracias a la creación diferenciada de dos equipos de trabajo que harán lo propio durante cuatro jornadas laborales "o en su defecto ocho servicios" de forma que podrán "conciliar su vida laboral" con la privada.

De hecho, la propia Rodrigo admite que ella será una más en el equipo de beneficiados por la apuesta por la conciliación. "Yo tengo un hijo de 9 años que, durante estos días, me preguntó que cuándo tenía derecho a verme.Son frases que te hacen parar y decir: 'Bueno, hasta aquí hemos llegado'. Hace falta reconducir. Si tienes un negocio que no te permite tener vida más allá de cuatro puertas, debes de replantearte si realmente tienes que seguir con las puertas abiertas", afirma una Rodrigo que se muestra "más feliz que nunca, más orgullosa que nunca y más orgullosa de todo el sector por todo lo que ha peleado y porque ha salido adelante. Pero bueno, yo soy una más de las que creo que tienen que cambiar las cosas y no quiero que esto se tome de una forma populista, porque realmente sé que no todo el mundo puede hacerlo de la misma manera que lo voy a hacer yo".