El libro estaba en su sitio alfabético. Si no los ordenas así, resulta difícil encontrarlos en las estanterías que llenan el piso alto de la casa. Antes ese lugar era como un almacén de trastos inservibles, como los restos de no sé cuánto tiempo vivido por no sé cuánta gente de la familia. Desde 1899 -fecha inscrita en la vieja cantarera- han pasado por aquí vidas que desconozco, vidas que fueron sólo nombres en boca de los abuelos y las iniciales de su familia antigua en las nobles alacenas que no han cambiado desde entonces. Ahora ese almacén es un estudio grande desde donde se ven el río y las montañas, con la Peña el Cuervo y un cielo que se deja caer como una herida en la invisible planicie de Marjana. Allí la Cueva de los Diablos y esa mágica Villa Isorine construida en una de mis novelas por Blasco Ibáñez como homenaje a una artista francesa. La literatura es ficción y por eso hay quien asegura -con la voz tramposa de los desalmados- que la ficción no tiene límites a la hora de escribir una novela. La ficción tiene los límites que la vida impone a lo que imaginamos. Si las novelas no respiran la verdad de la vida es que no son novelas, sino una baraja con los naipes marcados y quien escribe será simple y llanamente un tahúr de la literatura.

Hace mucho tiempo que me vuelco en lo de antes más que en leer las novedades editoriales. De ahí el libro de José Saramago que saqué de la fila señalada con la letra S: la poesía del maestro inolvidable. Seguramente lo menos conocido de todo lo que escribió en sus casi noventa años de vida. Busco en sus versos lo que escribió ese hombre que fue y sigue siendo más que un Premio Nobel de Literatura. Bueno, otros premiados con el Nobel también viajaron más allá de la literatura: nada menos, como uno que yo me sé y ustedes también, que a los paraísos fiscales. Pero vuelvo a Saramago: la dignidad de lo que a simple vista se nos revela insignificante. Los sueños que siempre van a ser el lugar donde la felicidad es posible lejos de los monstruos: «Así la noche pasó sobre esta paz que no conocía pesadillas». El mundo que desde hace mucho tiempo se parece más a esa «negrura helada de la soledad» que tanto nos llena de un miedo intransigente, violento, crudo como las grietas que abren en la piel de la pobreza los inviernos.

Al final del libro hay un apartado que es seguramente lo mejor que he leído nunca sobre el oficio de escribir: «La estatua y la piedra». En las entrevistas decía que cada vez le interesaba menos hablar de literatura: «Prefiero hablar de vida que de literatura». Había nacido en un pequeño pueblo portugués (Aziuhaga) en 1922. El año pasado se cumplieron diez de su muerte. Vivió muchos de sus últimos en Lanzarote, con su mujer, Pilar del Río, periodista y traductora de buena parte de su obra. El año que viene será el centenario de su nacimiento y la Fundación que lleva su nombre ya está preparando las actividades de ese recordatorio, unas actividades que, como dijeron en su presentación Pedro Sánchez y la misma Pilar del Río, empezarán a ver la luz este mismo mes de noviembre. La muerte no nos separa de la vida porque siempre seguirán con nosotros las profundas huellas del recuerdo. Y ese escritor inmenso nos dejó huellas de decencia como un regalo que nunca podremos agradecer del todo. Escribió Saramago novelas que hablaban del pasado. Pero siempre se situó en el presente: cada línea, cada capítulo de sus libros, nacen de ahora mismo, buscan las raíces lejanas de lo que nos pasa, se preguntan por qué hemos llegado a ser lo que somos y cómo el capitalismo ha marcado sin darnos tregua nuestra manera de pensar. Siempre le gustó escribir la historia con la h minúscula. Por eso no se cansaba José Saramago de decir -y lo repite en ese breve texto al final de su libro de poemas- que su escritura aspira «a contar la vida de las personas que no entran en la Historia Oficial… Reflexiono y escribo sobre personas comunes porque ésa es la gente que conozco».

Llegados aquí, regreso a la doméstica antigüedad de esta casa en Gestalgar, a las iniciales familiares grabadas en las alacenas del siglo XIX, al almacén de trastos viejos que era este estudio donde ahora escribo frente al río y las montañas. Y subrayo, por eso mismo y con trazo grueso, el último párrafo del libro: «Este nieto, que todavía sigo siéndolo, pese a que tengo más edad de la que ellos tuvieron alguna vez, este nieto, insisto, cuando escribe sobre sus abuelos está impidiendo que mueran definitivamente». Y añade: «Creo que para eso escribo». Ahí ando yo, en lo que escribo, en lo que vivo, como tras las huellas de una de las personas más buenas que he conocido a través de la literatura. O lo que es lo mismo, como a él le gustaba decir: de la vida.