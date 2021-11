El heredero e hijo adoptivo del artista Gerardo Rueda, José Luis Rueda ha dedicado la segunda jornada de su declaración a defender el legado de su padre. "Aunque las esculturas no las fundiera mi padre en vida, hasta 12 reproducciones, se pueden considerar originales", ha asegurado ante el tribunal de la sección quinta de València que lo juzga junto a la exdirectora deI VAM, Consuelo Císcar, y el exdirector económico de la pinacoteca, Juan Carlos Lledó, por presunta malversación. El juicio ha podido retomarse hoy tras quedar suspendido por la indisposición del abogado de Consuelo Císcar, que se ha podido reincorporar hoy a la vista.

José Luis Rueda ha retomado su tono vehemente, e impertinente por momentos, a pesar de que ha pedido perdón por su actitud del pasado jueves que hizo que la presidenta del tribunal le llamara la atención en numerosas ocasiones. El heredero del artista ha defendido su misión como tal es "salvaguardar y proteger la obra de mi padre" por lo que tiene derecho "al certificado de originalidad, siempre que no me pase de doce [reroducciones]". Y ha añadido, con un nuevo ataque como defensa, que "Julio Gonzalez no tiene firmada ni numerada ninguna escultura. "está en todos los catálogos. Julio Gonzalez son obras póstumas porque las compró [Vicente] Todolí entre el 89 y el 92".

Una continuidad en la obra de su padre que ha admitido en respuesta al abogado de Císcar. "Mi padre hizo 14 barcos monumentales, se quedaron sin acabar y tuve que acabarlos yo con las indicaciones de mi padre", ha admitido en respuesta a Juan Molpeceres.

Sobre las acusaciones de la Fiscalía, Rueda ha explicado que el contrato con el IVAM para la venta de obras "dice que las tiene que fundir Capa. Yo no he cometido ningún delito porque digo claramente que son póstumas, no he tenido intención delinquir ni quebranto a las arcas publicas". La declaración continúa en estos momentos aunque se prevé que finalice en la jornada de hoy.