Cintas de lomo sudando grasa en la plancha; sobrecillos de azúcar sugiriendo una vida mejor; un sobao pasiego nadando en café con leche y sonámbulos bebiendo en vasos de tubo. Estos son los elementos del homenaje cinematográfico a los bares de toda la vida que firma el director de cine Guillermo Polo, y que sirve como presentación en sociedad de Los Premios, el nuevo proyecto musical de Pablo Silva (Ex-Polock) y Borja González-Ayllón (Bob Lazy).

“Me Enamoré” es uno de los cortes que integran el EP de debut del grupo valenciano, que saldrá a la luz este jueves 11 de noviembre y que presentarán el próximo 20 de noviembre en la Pérgola de la Marina. Es una canción de pop reposado y elegante; casi susurrado. La estructura de acordes podría parecer noventera, pero la sensación que transmite es mucho más lisérgica. Sin búsquedas ni referentes explícitos, la atmósfera sonora puede recordar a Beck, Allah-Las o a los franceses Air.

“La canción “Me enamoré” describe la incertidumbre que aflora en los preámbulos de una relación, cuando el enamoramiento llega sin avisar y uno teme no ser correspondido. Aún siendo consciente de estar idealizando su deseo, nuestro protagonista se lanza cuesta abajo y sin frenos a por él, porque no lo quiere dejar escapar. Es una canción que llevaba algunos años en el tintero; que salga como primer single es nuestra forma de decirle que vuele al fin libre, y con honores”, explica González-Ayllón.

En pleno confinamiento, Silva y González-Ayllón dieron vida a un proyecto que se completó posteriormente con la incorporación del baterista Victor Vila (Yo Diablo), el bajista Junior Laborde (Ku!) y dos músicos con amplia experiencia en el ámbito del jazz y la percusión afrocubana, Riki Palacios y Amadeo Moscardó.

“Era un proyecto latente desde hacía años, que con el fin de mi etapa en Polock, despegó finalmente -explica Pablo Silva-. Durante largo tiempo acumulé decenas de maquetas, demos e ideas para canciones. Aunque yo era más reticente, Borja insistía en que vieran la luz. Prácticamente desde que nos conocimos en la universidad, fantaseamos con la idea de tener una banda cantando en español a partir de ese material. La idea para Los Premios sería la de un grupo en el que todos compongamos y cantemos por igual; aunque en este primer arranque casi todo ha surgido a partir del material que ha estado hibernando en mi disco duro”.

Musicalmente, Los Premios conectan con los sonidos del rock y la psicodelia propias de la contracultura de los 60s y 70s, aunque sin pretensiones revival. En realidad, el grupo se beneficia de una amplia variedad de referencias. Silva lo explica con estas palabras: “A Junior le fascina la música japonesa de los 70 y el bolero hispano-américano. Borja tiene unas filias muy concretas por los rockstars, los falsettos, y alguna que otra horterada AOR… Y si por mi fuera, elegiría vivir musicalmente en los míticos Studio One del Jamaica más sesentero. A eso hay que añadir que, en el momento en que la percusión entra en la banda a través de Riki, todo el sonido que veníamos haciendo comenzó a tomar un cariz más playero. Borja lo llama ‘Sonido Costa Levante’, a mí me parece una etiqueta horrible”.

Sobre el videoclip

El videosingle “Me Enamoré” tiene como escenario el Bar Polígono de Alboraia (València), un popular local de almuerzos muy frecuentado por músicos de la ciudad y trabajadores dela comarca de l´Horta Nord, puesto que está ubicado junto a una de las zonas de concentración de locales de ensayo.

“En el video quise reproducir con cierto patetismo y algo de humor la historia de amor no correspondido que narra la letra -explica el director y productor de cine Guillermo Polo, conocido por largometrajes como The Mistery of Pink Flamingo, que consiguió 13 candidaturas en los Premios Goya 2021-. Para ello me pareció interesante imaginar a los músicos como personajes a los que seguimos en sus dinámicas cotidianas dentro de este particular bar. Cada uno atrapado en sus propios (des)enamoramientos, dentro de un lugar donde las agujas del reloj no avanzan y la noche acaba por confundirse con el día”.