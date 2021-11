"Yo no urdí nada con Císcar porque todo viene de la época de Alborch"

José Luis Rueda dedicó la segunda jornada de su declaración a defender el legado de su progenitor. «Aunque las esculturas no las fundiera mi padre en vida, hasta 12 reproducciones, se pueden considerar originales», aseguró ante los magistrados de la sección quinta de València que lo juzgan junto a la exdirectora deI IVAM, Consuelo Císcar, y el exdirector económico de la pinacoteca, Juan Carlos Lledó, por presunta malversación.

El heredero del artista ha defendido que su misión como tal es «salvaguardar y proteger la obra de mi padre» por lo que tiene derecho «al certificado de originalidad, siempre que no me pase de doce [reproducciones]». Y, abonado a la idea de que la mejor defensa es un buen ataque, reiteró que «Julio González no tiene firmada ni numerada ninguna escultura. Está en todos los catálogos de Julio González son obras póstumas porque las compró [Vicente] Todolí entre el 89 y el 92».

Una reproducción de la obra de su padre que Rueda admitió en respuesta al abogado de Consuelo Císcar, Juan Molpeceres. «Mi padre hizo 14 barcos monumentales, se quedaron sin acabar y tuve que acabarlos yo con las indicaciones de mi padre», defendió.

«¿Urgió usted un plan junto a la directora del IVAM Consuelo Císcar para desviar parte de los fondos públicos que recibía el museo para la adquisición de obras de arte, que se quedó usted, porque a la señora Císcar nadie la acusa de beneficiarse directamente?», interrogó Molpeceres al heredero de Gerardo Rueda.

«Yo no urdí nada con Císcar porque esto venia de la época de Carmen Alborch», se defendió José Luis Rueda quien insistió en que nadie en el IVAM se opuso a la adquisición de las obras de su progenitor. E insistió que el contrato con el IVAM para la venta de las obras de Rueda «dice que las tiene que fundir Capa. Yo no he cometido ningún delito porque digo claramente que son póstumas, no he tenido intención delinquir ni quebranto a las arcas publicas».

Tres millones por obra

Las que sí han sufrido un quebranto son sus arcas privadas. Rueda explicó que para 2016 tenía un acuerdo para llevar la obra de su padre a la plaza del Louvre de París. Una muestra que tuvo que cancelar por todo lo ocurrido con el caso IVAM, aunque a él no lo investigaron hasta abril de 2018. «Esta exposición iba a estar en el segundo edificio más visitado del mundo y los señores me pagaban tres millones de euros por escultura. Y todo era así, con obra póstuma», defendió. Al tiempo que lamentaba «todo el daño que he sufrido por las exposiciones que he tenido que anular porque están acusando que son falsas. Está todo parado. Han destrozado a mi padre, a su obra y a la memoria de un genio. Y no hay derecho».

Una presunta campaña de desprestigio que él achaca a Joan Llinares, «que odiaba a mi padre» y que «pasó dos años persiguiéndome para que regalara unas obras. Me pillaron débil por la muerte de mi padre y las regalé. Pero era una tortura cada vez que me llamaba a través de Villalonga». Y también a Vicente Todolí del que aseguró «es un señor muy agresivo cuando se le lleva la contraria y profesionalmente se le echa de todos los sitios».