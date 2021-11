Cortés: "Queríamos aclarar lo que había y en qué situación estábamos"

El antiguo colaborador y sucesor de Consuelo Císcar al frente del IVAM, José Miguel García Cortés, admitió que cuando se hizo cargo del museo «estaba en una situación delicada». Por ello se rodeó de nuevos colaboradores «en los que confiaba, para llevar a cabo un nuevo proyecto artístico». En ese nuevo plantel se encontraba el jurista Joan Llinares, como administrador del museo «porque yo tenía la dirección artística pero no tenía conocimientos de administración y delegué en él todas las cuestiones administrativas».

Llinares fue «el interlocutor con la Intervención de la Generalitat» que detectó las presuntas irregularidades y quien acabaría denunciando ante la Fiscalía Anticorrupción los hechos que ahora se juzgan, «a lo que yo no me negué en absoluto», declaró Cortés quien aseguró que no detectó ningún gesto de inquina, venganza o animadversión por parte de Llinares hacia los anteriores gestores. «No recuerdo nada en ese sentido. Llinares hacía su trabajo y lo haría de la mejor manera posible».

El director del IVAM entre 2014 y 2020, José Miguel García Cortés, también explicó al tribunal de la sección quinta de la Audiencia de València que, durante su etapa, recuperó el informe del conservador «con expresa mención al valor de la obra» como paso previo a la adquisición de obras de arte. Un paso administrativo necesario para avalar cualquier compra tanto en el sentido artístico como el económico. «Si se recuperó es que no existía anteriormente, claro».

Cortés también reconoció que pidió la intervención de la Abogacía de la Generalitat «porque queríamos que todo estuviera claro y aclarar lo que había y en qué situación estábamos». «Cuando accedí al IVAM se nos requirió durante varios meses una ingente cantidad de documentos por parte del juzgado, colaboramos y dimos todas las facilidades, como no podía ser de otro modo», explicó.

En el despacho de forma «fugaz»

Muchos más detalles ofreció la exdirectora artística del IVAM, Raquel Gutiérrez sobre el proceso de adquisición de las obras de Rueda que ha sentado en el banquillo a Consuelo Císcar, Juan Carlos Lledó y al heredero de Gerardo Rueda, José Luis Rueda.

Gutiérrez, que llegó a estar investigada en la causa pero se sobreseyó contra ella, explicó cómo fue el momento exacto en el que la directora del IVAM anunció el proceso de compra-donación de las obras de Rueda. «Císcar nos dijo en la puerta de su despacho y mostrando de una manera muy fugaz un dossier de gusanillo: ‘Esto es lo que se va a comprar en el IVAM y en su día se hará una exposición’», explicó.

La exdirectora artística formaba parte como vocal de la comisión de adquisición de obras de arte del IVAM, en la que también participaban Císcar, el subdirector económico Juan Carlos Lledó, el exdirector del IVAM y experto en arte, Tomás Llorens, y un conservador del museo. Las reuniones se celebraban en el despacho de la directora del IVAM.

«Era un diálogo entre Tomas Llorens y la directora [en referencia a Císcar]. Lógico porque Llorens conocía el IVAM y sabía las circunstancias y las existencias con las que se contaba. Lledó y yo éramos meros vocales que no teníamos decisión de palabra. Votación no había», añadió sobre el funcionamiento de la comisión que decidió la adquisición de «siete obras de arte y donación de 70» de Gerardo Rueda.

La exdirectora artística desconoce quién y cómo se negoció el precio que el IVAM acabó pagando al heredero de Rueda. «No sé cómo surgen estas cifras. Las condiciones son las que el señor Rueda habla con la directora del IVAM». Sobre José Luis Rueda, la exdirectiva aseguró que «era omnipresente, algo que no suele ser habitual. El señor Rueda iba siempre un poquito mas allá. Determinando sus honorarios. Rueda me podía llamar pero yo antes tenía que tener el visto bueno de la directora».