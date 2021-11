Un conservador del IVAM revela que el hijo de Rueda se negaba a fechar las obras

El conservador se interesó por el origen de la obra al preparar una exposición del IVAM en Mallorca, en 2005, en la que se iba a exponer ‘Gran Relieve’. Aunque al retrasarse el traslado «me enteré de que tenía que salir de la fundición, me sorprendió mucho porque la había visto en el IVAM (fue expuesta en 1996), y yo la había montado con mis manos. Me quedé sorprendido de que hubiese una obra nueva e intenté averiguar qué era aquello, porque estábamos preparando un catálogo y necesitaba poner los datos».

Por ello se puso en contacto con el heredero de Rueda, José Luis Rueda, «para que me explicara, porque me parecía bastante extraño que una obra realizada con piezas de chatarra fuese clonada. Eso va en contra del espíritu de la creación de esa obra, ya que se hizo a partir de restos encontrados y procesados por el artista. ‘El Gran Relieve’ tiene un sentido conceptual muy radical que siempre me sorprendió mucho, por eso me chirrió que se duplicase», justificó el testigo.

Discusión con el heredero

En esta conversación que Rueda mantuvo con el conservador del IVAM, el heredero del artista se opuso a que se hiciese constar en la ficha técnica de la obra que se trataba de un duplicado o una copia, así como la fecha de fundición o el hecho de que se había ensamblado «post-mortem». «Tuvimos una discusión», recordó el conservador. «Él se negó y me decía que no, que no. Yo no entendía por qué renegaba a hacer una cosa con transparencia. Una obra post-mortem no es ilegal, lo que no es legal es que se intente ocultar esa información». En esa misma conversación «Rueda me anticipó que iba a donar obras al museo». Fue este conservador quien «descubrió» que el original de esta pieza, el ‘Gran Relieve’ expuesta en 1996 en el IVAM, formaba parte de la colección del Reina Sofía de Madrid.

A preguntas de la Abogacía de la Generalitat, el conservador explicó que «una obra post-mortem nunca será igual que en vida del artista, pierde valor de mercado. Son obras legitimas pero tienen un valor menor en el mercado. Es legal, pero el precio del mercado lógicamente no es el mismo», explicó ante los magistrados.

También compareció como testigo el secretario y colaborador de Gerardo Rueda desde 1987 hasta 1996 y albacea de su testamento, A. de la T., y que fue despedido a los pocos meses del fallecimiento del artista. La familia de Rueda ha impedido desde 1996 que este colaborador interviniera en cualquier exposición o catálogo de Gerardo Rueda. El testigo desveló que en el reparto de la herencia nadie pidió recopilar la obra artística de Rueda y que su heredero tenía «premura» en disponer de su parte inmobiliaria para saldar unas deudas. El secretario de Rueda también desconocía el escrito de Rueda en el que autoriza a su heredero a reproducir obras. «No tenía conocimiento de ese escrito pero tampoco quiero dudar de Gerardo ni de José Luis», respondió al tribunal. El albacea colaboró con Rueda en crear la obra ‘Gran relieve’ y declaró que «no sabía que hubiera otro a medias» cuando el artista falleció.