El Premi de Narrativa Eròtica Luis García Berlanga en la modalitat de castellà ha recaigut en l'obra 'La habitación' de l'autora Carmen María Andreu Balbastre. La modalitat en valencià ha quedat deserta perquè no s'ha presentat cap obra en aquesta llengua.

Coincidint amb el dia que va morir el cineasta, un 13 de novembre de 2010, s'ha donat a conéixer la decisió del jurat, compost per Fernando Delgado, Luis García Montero, Màxim Huerta, Susana Fortes i Bárbara Blasco, que ha sigut per unanimitat.

L'elecció de l'obra es deu "a la innovació narrativa, a l'elegància del llenguatge que converteix l'erotisme en un personatge més i a la seua frescor a l'hora de construir el personatge d'una dona adulta que no defalleix en la recerca de la felicitat. La vocació literària de l'obra, l'homenatge a altres autors, la proposta poc convencional de la seua estructura i la capacitat de trobar la seua pròpia veu narrativa la fan mereixedora del premi".

Carmen Andreu (València, 1984) actualment resideix a Mislata. Va estudiar fisioteràpia en el Ceu San Pablo, però va compaginar sempre la seua tasca sanitària amb el seu amor cap a la literatura. Ha guanyat diversos concursos literaris en edat escolar, entre aquests el més destacat va ser el certamen Cristòfor Aguado d'Aldaia en 2001, en el qual va aconseguir el primer accèssit. Va continuar escrivint i publicant en plataformes com Blogspot i Instagram sempre sota un pseudònim. En 2021 decideix deixar arrere l'anonimat i realitza la seua primera incursió literària amb la seua signatura presentant-se al

Premi de Narrativa Eròtica Luis García Berlanga.

En 'La Habitación', Alice, la protagonista, està cansada de la vida. Viu en una apatia constant després d'un divorci i la frenètica vida de la maternitat. Un dia, enmig de tota aquesta insatisfacció, rep un correu electrònic inesperat que posarà la seua vida del revés. És una història de dolor i superació, d'històries d'amor inacabades que viatgen al llarg del temps, i és que com diria Florentino Ariza, en 'L'amor en els temps del còlera', "¿Y hasta cuándo cree que podemos seguir en este ir y venir del carajo? Toda la vida -dijo-".

Al premi en la modalitat en castellà es van presentar tretze obres i dues d'aquestes van quedar excloses per no complir amb el requisit de les bases que explicitava que les obres havien de tindre una extensió mínima de 20.000 i màxima de 40.000 paraules.

El Premi de Narrativa Eròtica Luis García Berlanga és una de les activitats commemoratives de l'Any Berlanga que va declarar el Consell per a reconéixer la figura del valencià i la seua contribució al cinema espanyol.

La Generalitat publicarà l'obra premiada, en castellà i en valencià. Els llibres seran distribuïts per les biblioteques de la Comunitat Valenciana, s'enviaran als instituts Cervantes que tenen biblioteques i a les universitats europees en què hi ha lectorats en valencià mitjançant el conveni amb l'Institut Ramon Llull. També es podrà adquirir en la Llibreria LliG.

En totes les edicions que es realitzen, siga per la Generalitat o, posteriorment, per les persones autores o per qualsevol editorial, s'haurà de fer menció expressa del fet que es tracta d'una obra guardonada per la Generalitat amb el Premi de Narrativa Eròtica Luis García Berlanga 2021.