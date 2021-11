La terrible (y loca) muerte de Mr. K

En octubre de 2018, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi capturó la atención del mundo. Lo que comenzó como una misteriosa desaparición en el consulado saudí en Estambul se fue abriendo paso a través de una elaborada red de mentiras hasta convertirse en un horrible asesinato detrás del cual estaba, al parecer, el príncipe heredero de Arabia Saudí.

Cuando las primeras noticias sobre lo ocurrido empezaron a llenar a los noticiarios y periódicos de todo el mundo, el director de cine finlandés Jan Ijäs se encontraba trabajando en un documental en Ankara, la capital de Turquía. «Encontré tan extraño todo lo que estaba ocurriendo que empecé a recopilar noticias de periódicos y hacer corte y pega de lo que se iba publicando el internet. Me di cuenta de que ahí había un buen material para hacer un documental y que no sería el único en pensarlo, así que le dije a mi productor que antes de regresar a Finlandia quería ir a Estambul y allí me planté con mi cámara manejada con una manivela y mi película de los años 60».

El festival la Cabina estrena hoy en España ‘Belgrade Forest Incident…and What Happened to Mr. K?’, un documental de algo más de 30 minutos de duración en el que Ijäs repasa lo ocurrido de una manera oblicua, fría y, al mismo tiempo, estremecedora. El cineasta finlandés recorre los lugares de Estambul en la que ocurrieron los hechos: los hoteles en los que se hospedaron los agentes saudíes acusados de torturar, asesinar y hacer desaparecer el cadáver de Khashoggi o el bosque (Belgrade) en el que se sospecha que escondieron sus restos.

También filma los exteriores de la embajada y un restaurante tandoori donde graba a los cocineros cortando carne de cordero. En la película, esas imágenes acompañan a una voz en off que relata de manera fría y distante la actuación de los asesinos del periodista. Le dijimos a los dueños del restaurante que estábamos haciendo un documental sobre cocina turca para una televisión finlandesa, cuenta Ijäs a Levante-EMV.

No solo la narración tiene un tono deliberadamente impersonal. Más allá de mostrar los lugares relacionados con el suceso, el documental prescinde de imágenes de los implicados e incluso de sus nombres. Solo se nombra a Mr. K, el príncipe S. o el presidente T. «En principio íbamos a mantener los nombres reales en la historia, pero cuando la historia empezó a complicarse vi que tenía un fondo kafkiano. Alguien entra en la embajada para tener un papel de divorcio y acaba hecho pedazos. La historia se volvió tan loca que al final los nombres eran lo de menos», explica el director.

También la narración es diferente a la de un documental habitual porque, más que un trabajo sobre el asesinato de Khashoggi, ‘Belgrade Forest Incident’ es una mirada a cómo los medios trataron aquel escándalo. «Las noticias se volvían cada día más locas -explica-. Cada día, tenían una versión diferente de lo que sucedió. Se propusieron media docena o más de teorías sobre cómo pudo haber sido asesinado el periodista y como sobre se deshicieron de su cadáver. Más que la línea de tiempo del asesinato, era más interesante seguir la línea de las noticias que se contaron, porque esa es la historia más loca».

Los colores fríos -«me recuerdan a los de las películas de Costa Gavras», reconoce Ijäs-, y la música electrónica envuelven la narración de la locutora británica Rebecca Clamp, que de forma distante, calmada y neutra va desgranando los terribles detalles que rodearon la desaparición de Mr. K.

Pese a la aparente sencillez de la producción, cuenta Ijäs que tras su primera estancia en Estambul, tardó más de un año en terminar el film. «Volví varias veces a Estambul con diferentes ideas en la cabeza -explica-. No fue una película fácil de rodar y no solo por la presencia de policías cada vez que sacaba la cámara sino porque no paraban de salir nuevas informaciones sobre la desaparición de Mr K y yo quería cubrir todos los ángulos en la narración».