"La nostalgia sí tiene poder transformador. Mirar atrás es una forma de evaluarse"

En «Hegira», una canción de su primer disco, Tenda aseguraba estar «a un pas de veure-ho tot més clar». La banda valenciana acaba de publicar su segundo disco, ‘Última generació(n)’ , un álbum autoeditado en el que, a tenor de sus canciones sobre el cambio climático, la identidad, la muerte, el desamor o la desesperanza política, Guillem Magraner, Evarist Caselles, Martí Tarrasó y Claudi Penalba parecen haber acabado de dar aquel paso clarividente. «

Es posible -acepta Tarrasó en conversación telefónica con Levante-EMV-. Nunca se da el paso para comprenderlo todo, pero sí que hemos tenido la oportunidad de reflexionar más profundamente sobre estos temas y da un paso más. En la pandemia estuvimos cada uno aislado en casa y tenías mucho tiempo para pensar. En mi caso, me dio tiempo a pensar sobre diferentes situaciones, sobre el cambio climático, los desaparecidos, las diferentes formas de violencia, sobre política, sobre cómo me sentía yo personalmente… Creo que eso es el disco».

«Salva’m, vull lliurar-me del puto spleen que està menjant-me per dins». ¿Es un disco o un grito de auxilio?

Digamos que no es un grito de auxilio personal sino una llamada a la acción general, a darnos cuenta de la situación en la que estamos y qué podemos hacer para cambiar la situación que nos produce tanta angustia.

«Sols tinc certesa que no hi ha remei» pero també «dime que piensas hacer». ¿Con qué nos quedamos?

Claro, esa es la doble cara del disco. El título es ‘Última generació(n)’ pero la intención del disco es la de proclamar que no queremos ser la última generación. La contradicción es parte del ser humano y aquí ha quedado demostrado.

Pero, como cantaban los Rolling en 1968, ¿«qué puede hacer un joven excepto cantar en una banda de rock»?

Desde nuestra posición de banda de rock joven hemos decidido hacer lo que mejor sabemos, transmitir este tipo de mensaje, nuestra reflexión propia. Es un mensaje para nosotros y quien lo comparte y piense lo mismo, pues bienvenido o bienvenida.

¿Comparte su generación esa angustia que muestra Tenda en el disco o es una cosa particular?

Pienso que en mayor o en menor medida, sí. No es que nuestra vida sea una agonía, pero sí surgen temas que producen esta pesadilla. Pero esto lleva a que la gente de mi generación esté concienciada cada vez más sobre ciertos temas, como el cambio climático, la violencia machista, el bullyng, el racismo, la homofobia… Son temas que sí están día a día en el debate de los jóvenes.

«Sabem el que hem vingut a buscar. Potser no era el que havíem pensat». Eso suena a debate interno y reflexión en la banda.

Van por ahí. Nos hemos encontrado en diferentes circunstancias en el circuito, hemos tenido ciertas oportunidades, hemos cambiado mucho desde que empezamos con 16 años a hacer música con una guitarra acústica y un cajón. Y ahora le hemos dado más forma a nuestro pensamiento, y por eso ha salido un mensaje tan claro tanto en forma musical como en la lírica.

¿Ya tenéis una necesidad de romper con el pasado?

Pensamos que nuestro camino tenía que dirigirse de alguna forma. Surgieron una serie de referencias musicales mezcladas con una situación como la pandemia, que impulsó el disco que queríamos hacer.

¿Qué queda del Tenda que surgió en la acampada de aquel Festivern de 2016?

Quedan cuatro amigos y la intención de dar el mejor de nosotros en los conciertos y en la canciones haciendo música y pasándolo bien.

¿Tiene edad la nostalgia?

Siempre pensamos que cuando más mayor te haces más nostalgia tienes. Pero yo en mi adolescencia he sentido mucha nostalgia porque vas dando pasos y algunos dan cierto miedo. Aunque tengas 21 años es inevitable añorar algunas ventajas que tenías a los 16. Acabas la carrera, no sabes qué pasará con tu vida, si encontrarás trabajo, si podrás independizarte y estabilizarte, conoces a mucha gente… Todo era más fácil cuando esas cosas no te preocupaban.

¿Tiene la nostalgia poder transformador o es paralizante?

Yo creo que sí puede transformar. Mirar hacia atrás es una forma de evaluarte a ti mismo. A veces recurro al pasado para encontrar cosas que he perdido y quiero reencontrar o reencontrar una esencia mía que me haga mejor persona.

«El xiquet que dormia en el cotxe escoltant “Berlín”». Supongo que es el «Berlin» de Lou Reed, ¿no?

No, todos lo hemos escuchado el ‘Berlin’ de Lou Reed, e incluso Claudi es superfan. Pero me refería a «Berlín», una canción de Girasoules, grupo del que mi padre era cantante. Y yo siempre que íbamos en el coche al pueblo, escuchaba esa canción.

¿Hasta qué punto Tenda es consecuencia de la música que escuchaban sus padres?

Yo he crecido rodeado de música. Mi padre sigue en la música, mi hermano pequeño tiene su proyecto, yo tengo Tenda… Los cuatro hemos mamado música de diferentes grupos y estilos. Eso es esencial en nuestra vida y es lo que nos juntó.

En el disco escuchamos bajos y punteos ochenteros, baterías noventeras, riffs de los 2000, voces de ahora... Parece un repaso a los últimos 40 años de rock.

Sí, hay de todo. Yo escucho el último tema que saca el último artista de hoy, y Claudi, en cambio, solo escucha de los 70 para abajo. Y estamos orgullosos de contar con tantas referencias para hacer nuestra música y el resultado es bueno. Nos sentimos orgulloso de nuestra amalgama de estilos.

¿Y cómo les conecta eso con el público de su edad?

Está claro que no es un estilo que se escuche mucho actualmente. Pero tenemos la fortuna de tener peña muy fiel, sobre todo en València, y las conversaciones que hemos tenido con nuestra gente más cercana, hemos deducido que los conciertos de Tenda son una experiencia importante para la gente.

«Traidor per cantar en la llengua prohibida, traidor por cantar en mi lengua materna…». ¿Es difícil moverse entre dos lenguas?

No a gran escala, pero digamos que tenemos amigos y amigas muy clavados en el mundo de la música en valenciano y en el mundo de la música en castellano y que todos opinan sobre nosotros. Y nosotros nos mantenemos en un limbo en el que no estamos ni dentro del panorama de la música en valenciano ni en el de la música en castellano. Nuestra intención es solo hacer música y si gastamos la lengua valenciana y castellana en el día a día indistintamente, ¿por qué no hacerlo en la música? La música es música independientemente del idioma en la cantes.