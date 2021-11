«Way down»: cómo asaltar el Banco de España en plena final del Mundial

A Jaume Balagueró siempre se le había identificado con el género de terror desde que dirigiera películas como Los sin nombre o [REC], junto a Paco Plaza. Sin embargo, ahora demuestra su versatilidad gracias a ‘Way Down’ un thriller de acción a modo de heist movie en el que juega con las convenciones del cine de atracos para llevárselas a su terreno e imprimir tensión, suspense, dinamismo a la hora de utilizar las herramientas cinematográficas y veteranía para orquestar repartos internacionales.

Si en ‘Darkness’ trabajó con Anna Paquin, en ‘Frágiles’ con Calista Flockhart y en ‘Musa’ con Franka Potente, ahora reúne a Freddie Highmore («The Good Doctor»), Liam Cunningham (Sir Davos en «Juego de Tronos»), Fanke Janssen (Jean Grey en ‘X-Men’) y Sam Riley (Ian Curtis en ‘Control’) que, junto a Astrid Bergès-Frisbey, José Coronado, Luis Tosar y Emilio Gutiérrez Caba, completan el espectacular elenco de intérpretes. Para situarnos, ‘Way Down’ comienza con el rescate de un tesoro escondido en las profundidades del mar desde hace siglos en una operación dirigida por Walter (Cunningham) al margen del gobierno británico. Su pieza más preciada, un baúl con tres monedas que indican las coordenadas de una fortuna, será requisado por las autoridades y enviado al Banco de España, donde se encuentra una de las cámaras acorazadas más inescrutables del mundo. Para intentar descifrar el enigma de esta maravilla de la ingeniería reclutará a un joven prodigio, Thom (Highmore) al que se disputan todas las empresas petrolíferas por su capacidad para solucionar problemas. En vez de apostar por la seguridad de un trabajo seguro, nuestro protagonista aceptará el reto y se unirá a la banda de ladrones.

«Hay una cosa fundamental en la película que es la llamada de la aventura. El padre de Thom parece que ya haya planeado su futuro, y él se rebela contra todo eso para tomar sus propias decisiones, aunque sean malas. Aquí se trataba de identificarnos con los que juegan, con los que se arriesgan, no con los que protegen el tablero», cuenta Jaume Balagueró.

‘Way Down’ es la gran apuesta de Telecinco Cinema para la temporada de otoño. La película se rodó hace dos años y medio y a causa de la pandemia su estreno se ha ido retrasando hasta ahora.

En paralelo al partido

Una de sus mayores peculiaridades es que se encuentra ambientada durante el Mundial de fútbol de 2010, de manera que toda la trama se vincula con los sucesivos avances de la selección española hasta llegar a la final, que congregó en la Plaza de Cibeles a miles de personas. «Una de las virtudes de la historia era poder jugar en paralelo con las fases del partido durante el atraco. Primera parte, segunda parte, prórroga y victoria. Y después el reto de reconstruir todo ese clima de excitación en las calles», continúa Balagueró. Para ello, consiguieron cortar el centro de Madrid durante doce horas y utilizaron cinco unidades para poder montar todo el dispositivo, que además de extras incluía pantallas gigantes donde se retransmitiera el partido. Gracias a Mediaset, pudieron contar con las imágenes originales y el gol de Iniesta.

Freddie Highmore reconoce que participar en esta película suponía cerrar un círculo. En perfecto castellano nos cuenta que él estaba en Madrid en esa época y fue a ver a la selección española después de su triunfo. Además, durante un año, estuvo haciendo prácticas en un bufete de abogados que se encontraba en el mismo edificio donde hacemos la entrevista, en las oficinas de Sony Pictures, distribuidora de la película. «Creo que además de todas las conexiones que tengo con Way Down para mí es una celebración del cine español y europeo, la constatación de que no tenemos por qué hacer las cosas igual que los americanos, que hay otras maneras diferentes y más originales».

En ‘Way Down’ no hay tiros, ni sangre, ni violencia, todo nace del ingenio. Una historia de aventuras, de piratas contemporáneos que, como dice Jaume Balagueró, desprende una buena enseñanza vital: a veces los problemas más difíciles, tienen soluciones sencillas. «Como director y como persona prefiero no complicarme. Complicarse es un lío y los líos están mal».