La Orquestra de València (OV) y los trabajadores del Palau de la Música decidieron el jueves por la tarde en una asamblea apoyar la negativa de los profesores de la Banda Municipal de integrar la formación en el Organismo Autónomo (OAM), tal como ha decidido el equipo de gobierno. Tanto los músicos de la OV como el resto de trabajadores del Palau denuncian el "oscurantismo con que las autoridades municipales están conduciendo el proceso" y "la falta de negociación con los afectados en torno a una decisión que afecta a sus condiciones de trabajo".

La Orquestra ha resaltado en un comunicado que la banda "es una institución que pertenece a la ciudadanía y un referente para las bnadas valencianas y del resto de España, y tiene una larga tradición artística, por lo que deberían mimarla en lugar de tomar decisiones unilaterales sin tener en cuenta la voluntad de sus miembros". "En lugar de potenciar su presencia institucional -aseveran los músicos y los empleados del Palau-, el equipo de gobierno municipal la está reduciendo en los últimos tiempos, al haber suprimido su participación en actos como las cabalgatas de Reyes o del Ninot, la Exaltación de la Fallera Mayor, la Procesión de San Vicente Mártir o los actos de entrega de medallas en el ayuntamiento".

La asamblea de trabajadores de la OAM también ha justificado su rechazo a la integración de la Banda en el Palau por la actual situación del edificio, cerrado y en espera de unas obras de rehabilitación que todavía no ha empezado. "El Palau de la Música no está en absoluto en condiciones de acoger a nadie más, ya que no lo permiten ni sus instalaciones ni la actual dimensión de su equipo humano -señalan-. Las mejoras laborales que se están prometiendo a los músicos de la Banda son muy cuestionables, cuando la plantilla del propio Palau no está estabilizada, pues cuenta con un alto porcentaje de plazas vacantes sin presupuestar y de interinos de larga duración".

Por todo ello, la OV y los trabajadores del Palau de la Música exigen al equipo de gobierno municipal que "reconsidere su postura y no adopte decisiones de forma autoritaria, sin tener en cuenta la voluntad de los músicos de la Banda".

Tal como recogía ayer este periódico, el pleno municipal aprobó con los votos a favor de Compromís y PSPV acordar el traspaso de la tutela directa de Banda de Música al Palau de la Música "en todo caso con la representación sindical", "velando por el cumplimiento de la ley" y en "un proceso con el máximo consenso y respeto a todos los derechos del personal". La propuesta no convenció a los músicos, que volvieron a concentrarse bajo el ayuntamiento para interpretar la "Marcha fúnebre".

El PP había presentado una moción solicitando la paralización de los trámites y su edil Julia Climent aseguró que el equipo de gobierno "ha negado una vez más el respaldo a la banda municipal, que no quiere su adscripción al Palau sin conocer el motivo y sin saber sus condiciones".

El grupo Ciudadanos también votó en contra de los presupuestos del Palau por considerar que “no se pueden apoyarcon la oposición de la mayoría de los trabajadores y con apreciaciones de la interventora a la inclusión de varias partidas para la Banda.

“Nos parecen unos presupuestos irreales porque se incluyen los 189.000 euros para la BSMV, cuando no se ha firmado ningún acto administrativo para comenzar el proceso de adscripción de los componentes de la formación musical, que se han expresado en contra de esa decisión unilateral y tiene el apoyo de los trabajadores del Palau", declaró Picó.

Picó reveló también que “los músicos han solicitado el cese, mediante votación, del director actual. Un hecho que no había ocurrido hasta el momento en el seno de la banda, según nos han hecho saber representantes de la formación musical”. “Los músicos acusan al director de ser el promotor de la adscripción de la banda al Palau de la Música, como también ha hecho en otras ciudades donde ha trabajado, como Bilbao, donde lo consiguió, y en Madrid, donde sólo lo consiguió parcialmente, según los músicos”, detalló.