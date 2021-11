El exdirector artístico del IVAM durante la etapa de Carmen Alborch y exdirector de la Tate Modern, Vicente Todolí, acaba de declarar en el juicio del caso IVAM por malversación en la adquisición de obras póstumas de Gerardo Rueda como si fueran originales que en cualquier obra "se debe aclarar la fecha de fundición, si es posterior… Absolutamente. se deba acreditar con fotografías y documentación". El experto en arte también ha añadido que si "el artista no puede dar el ok al resultado final. el precio se reduce un 10%. Y si el artista no da el ok final no es lo mismo. Y hay que decir que es póstumo. No es obra única si hay siete copias frente a solo dos. Y se debe indicar el número de la serie".

El veterano comisario de exposiciones internacionales también ha sido categórico al asegurar: "No conozco ningún caso de obra escultórica ejecutada con posterioridad a la adquisición", ha asegurado en respuesta al letrado de la Abogacía de la Generalitat. Las defensas de los tres acusados de marlversación han protagonizado unos broncos interrogatorios con el director artístico, que comparecía en calidad de perito, sobre todo el letrado de José Luis Rueda, Santiago Milans del Bosch, quien intentaba acorralarlo con las adquisiciones realizadas por el IVAM de obra de Julio González. "Yo con el IVAM no tengo nada que ver desde el año 96. Las únicas obras que se adquirieron [durante su etapa] eran tres originales realizados en vida del artista". La exdirectora del IVAM Consuelo Císcar se enfrenta a una petición de pena de 6 años de cárcel por la Fiscalía Anticorupción por haber gastado de forma ilícita unos 4 millones de euros de fondos públicos en la compra de reproducciones no originales de obras del escultor madrileño Gerardo Rueda. Junto a ella se sientan en el banquillo el exsubdirector financiero del IVAM, Juan Carlos Lledó. Y el heredero de Gerardo Rueda, JoséLuis Rueda.