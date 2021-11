Las manifestaciones marchas fúnebres de protesta de los miembros de la Banda Municipal de Valencia frente a la puerta principal del Ayuntamientos, a los pies del balcón y del despacho del alcalde Joan Ribó oponiéndose a que la formación musical pase a depender del Palau de la Música están muy cargadas de razón, especialmente cuando afirman y pintan en sus pancartas que de ejecutarse dicha decisión ello conllevaría su muerte y desaparición dada la deriva, en todos los sentidos, que lleva el Palau de la Música por la desacertada dirección técnica y política que lo conduce.

Piensan en la Banda Municipal que si se caen los techos del Palau de la Música y no se enteran, y menos de cómo puede esfumarse y desaparecer el dinero de la caja fuerte del director del organismo sin que, además, no pase nada -total un “descuadre contable” quiso maquillar el alcalde el grave asunto- el caer en sus manos tan inoperantes sería una catástrofe cultural para la banda y la propia ciudad. Al igual que hicieron en su día, cuando gobernaba el PP, los vendedores del Mercado Central colocaron pancartas donde se leía: “Si no hay concejal de mercados, que lo pongan, y si hay, que lo quiten”, algo así han pensado hacer también hacer con el suyo propio, para evitar ser transferidos a un organismo y edificio como el Palau de la Musica, amorfo y ambiguo, que puede desaparecer y suprimirse, y mantienen su reivindicación de seguir siendo funcionarios del propio Ayuntamiento, como siempre.

Una banda nacida con el blasquismo

Las protestas estos días de la Banda Municipal de Valencia me recuerdan un interesante trabajo de investigación, tesis doctoral de medio millar de páginas, que en 2003 defendió Salvador Astruellas Moreno en la Universidad de Valencia, donde se refleja gran parte de la historia de la laureada formación, la cual se creó en el efervescente momento cultural del blasquismo republicano en el mismo año con el que el siglo XX se estrenaba, para concretarse en agosto de 1902, obra y gracia del concejal Vicente Avalós Ruíz, quien por demás era crítico de arte y tenía sensibilidad, cultura e imaginación de estos menesteres. La idea le fue consultada al maestro Salvador Giner, que supervisó los primeros pasos de la banda, cuyo primer director fue Santiago Lope.

El edil fundamentaba su propuesta en que “una banda de música no cumple solamente fines recreativos, sino una visión de gran influencia educativa en las costumbres. En el ánimo de todos está la conveniencia y hasta la necesidad de que se organice la banda municipal de Valencia, donde tantos elementos hay aprovechables para este objeto,… daría conciertos selectos para recreo gratuito de todas las clases sociales, y muy particularmente de las (sic) familias obreras privadas aquí en este goce exquisito que eleva el espíritu y ennoblece los sentimientos purificando a la vez las costumbres.

Hora es ya de que el Ayuntamiento de Valencia provea esta necesidad; que de una verdadera necesidad se trata, y no de un lujo superfluo... El Concejal que suscribe, tiene el honor de proponer al Exmo Ayuntamiento acuerde la creación de una banda municipal de música y que para estudiar la forma y condiciones artísticas y (sic) económicas en que debe ser organizada…”

El Reglamento de la Banda Municipal quedó aprobado en sesión del 12 de enero de 1903. Al cabo de dos días, se publicó las condiciones para el ingreso en este colectivo: “Dicha banda constará de sesenta plazas y cuatro educandos, subdividiéndose los profesores en solistas de primera, segunda y tercera clase. Los sueldos que disfrutarán será de 3’50, 3, 2’5 y 2 pesetas diarias, respectivamente. El ingreso será por rigurosa oposición para los profesores solistas de primera y segunda, y por concurso, previo examen de los de tercera. La edad para el ingreso en la banda se fija en los 18 a los 50 años”. El haber del director se fijó en 3.500 pesetas, una fortuna para la época.

Entre la relación de aspirantes que se presentaron para cubrir las plazas de profesores de la Banda Municipal, el 50% eran de la ciudad de Valencia, mientras que el resto eran de diversas comarcas de la Comunidad Valenciana. Entre ellas, la que más predominaba era la Ribera Alta con un 8%, seguidamente estaba de la Ribera Baja con un 5%. Solamente el 4% de los aspirantes eran de otras provincias de España, ha averiguado Astruelles.

Los pasodobles Valencia y L´entrà de la murta

El 8 de diciembre se celebró la presentación oficial de la Banda Municipal de Valencia a la una de la tarde, ante una gran manifestación de público, en el patio del Ayuntamiento, interpretándose el pasodoble París. La bandera del colectivo era una reproducción de la Senyera bordada en sedas de oro y colores, que fue confeccionada por las Hermanas de la Caridad de la Casa de la Beneficencia.

Tras este acto, la Banda interpretó por primera vez el pasodoble “Valencia”, de Santiago Lope, el cual fue compuesto para este acontecimiento y el pasodoble de Salvador Giner “L’entrà de la Murta”, especialmente escrito para la ocasión. Luego desfiló por la calle acompañada ·por la guardia municipal a caballo, los clarines y timbales de la ciudad y las bandas de música de los Bomberos, la Lira, la Vega, los Veteranos y las de los Regimientos de Mallorca, Guadalajara y Tetuán. En último lugar figuraba la Banda Municipal.

La Banda Municipal ha sufrido los vaivenes de la política y de la pasada guerra civil, pero hasta el momento se ha salvado y como todo y todos ha tenido sus ciclos altos y bajos dependiendo de la política y hasta los directores de cada momento, entre los que ha destacado el maestro Pablo Sánchez Torrella. La banda es por demás vivero de profesores directores de las bandas de música de nuestros pueblos, a las que han insuflado el estilo, usos, costumbres y magisterio de la banda madre, teniendo en cuenta que estas bandas y sus sociedades musicales han sido prácticamente hasta no hace mucho la única actividad cultural que había en vivo y en directo, de proximidad, en cada pueblo por pequeño que fuera, sobre todo en los años difíciles y duros del antiguo régimen cuando la férrea censura se apoderaba de toda la sociedad.