Las declaraciones de Vicente Todolí (exdirector artístico del IVAM y el comisario de arte valenciano más internacional -si no el único-) y de Joan Llinares (exadministrador de la pinacoteca y actual director de la Agencia Antifraude) eran de las más esperadas en el caso IVAM. Por la trayectoria intachable de ambos y por los dardos envenenados que las defensas lanzaron contra Llinares (como testigo) y Todolí (en calidad de perito), propuestos por la acusación popular, Asociación Cívica contra la Corrupción.

El tribunal de la sección quinta de la Audiencia de València que juzga por presunta malversación desde el 2 de noviembre a la exdirectora del IVAM Consuelo Císcar, el exsubdirector del museo Juan Carlos Lledó, y el heredero e hijo adoptivo del artista Gerardo Rueda, José Luis Rueda, aceptó la comparecencia de ambos, con la oposición frontal de los abogados de los tres acusados.

Pretendían evitar lo que ayer sucedió. Vicente Todolí dejó claro desde el primer momento que «en todas las reproducciones el artista debe supervisar el acabado final», aseguró en respuesta a la letrada de Acción Cívica. En el caso de las reproducciones postmortem, el quid de la cuestión que se dirime en el juicio del caso IVAM «si es posterior se debe aclarar la fecha de fundición y acreditar con fotografías y documentación a todo el proceso», aseguró en respuesta al abogado de la Generalitat.

En el caso de reproducciones póstumas «cuando el artista no puede dar el OK al resultado final, el precio se reduce al 10% del precio de obra hecha en vida del artista. Como sucedió por ejemplo con las imágenes del fotógrafo [documental americano], Walker Evans». Todolí añadió que «si el artista no da el OK final no es lo mismo. Y hay que decirlo, que es póstumo. No es obra única si hay siete copias frente a solo dos, por ejemplo. Y se debe indicar en todos los casos el número de la serie», señaló el exdirector de la Tate Modern de Londres o la Fundación Serralves de Oporto, presidente de la Comisión Asesora de Artes Plásticas de la Fundación Botín y miembro del patronato de la Fundació per Amor l’Art del Bombas Gens centre d’Art de València.

Compra de obras del 86 al 96

El comisario de arte contemporáneo de la Safor también explicó cómo era el proceso de adquisición de nuevas obras en el IVAM desde su creación en 1986 hasta que abandonó la pinacoteca en 1996, donde concatenó las responsabilidades de comisario jefe y director artístico, bajo la dirección del museo de Tomás Llorens primero y Carmen Alborch, después. -«Un comité asesor emitía un informe sobre la conveniencia de la adquisición, si era complementaria o mejoraba los fondos existentes, si el precio adecuado». Al respecto, recordó que «un museo privado puede adquirir obras sin este tipo de informe. Pero un museo público siempre debe contar con él, e indicar los precios de mercado conocidos, los descuentos aplicados y la comprobación de que no son robados. o incautados por los nazis, procedencia o historial de las obras.

Los abogados de las defensas lograron evitar que Todolí se pronunciara sobre las obras de Gerardo Rueda adquiridas por el IVAM y reproducidas por su hijo años después del fallecimiento del artista después de que el comisario admitiera que no es experto en el artista madrileño. Pero sí confirmó categórico: «No conozco ningún caso de obra escultórica ejecutada posterior a la adquisición».