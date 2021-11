He hecho muchas veces este viaje. Las fronteras son una mezcla de miedo y esperanza. Ahora dicen que las fronteras no existen. Según para quién. Los de Vox montan guardia donde llegan las vidas que huyen del horror y la miseria y les ponen el cartel de indeseables. Para esos individuos siguen existiendo las fronteras que separan la riqueza de la pobreza. Detestan la pobreza. Y sin embargo, mucha gente que los vota es más pobre que las ratas.

Hace unas semanas crucé la frontera y llegué una vez más a Argelès-sur-Mer. Viajaba con la escritora Susana Fortes para encontrarnos con Serge Mestre en el marco de una exposición que sobre Robert Capa había organizado el Memorial de la ciudad francesa. Es Susana mi amiga del alma, o como se llame eso de querer a alguien más allá de las galaxias de ‘Star Wars’, y conozco y quiero a Serge, escritor hijo del exilio republicano, desde hace muchos años. Uno de esos encuentros que te llenan de una emoción extraña. Hablar de imágenes que son como la huella de un tiempo devastado.

La Retirada. Así llaman en Francia a esa larga, inacabable hilera del exilio republicano en el crudo invierno de 1939. Antes de llegar a Argelès, pasamos por Collioure. El recorrido que Antonio Machado y su familia hicieron un frío día de enero de ese año desde la estación de ferrocarril a la pensión de Madame Quintana, guiados por el escritor Corpus Barga. No sé cuántas veces he recorrido esos centenares de metros y siempre siento lo mismo: algo que si no es rencor se le parece bastante. El rencor ayuda a veces a no olvidar la crueldad de la dictadura y sus consignas de exterminio. Yo no quiero olvidar, por mucho que algunos digan que es lo mejor para cerrar heridas. Lo mejor para cerrar heridas es la memoria, luchar por la justicia, reparar un tiempo con más costuras que la criatura del doctor Frankenstein. El poeta y su madre morirían muy pronto. Apenas el tiempo que tuvo para escribir apresuradamente, en un papel arrugado que encontró su hermano José, ese verso inolvidable: «Estos días azules y este sol de la infancia». En Collioure nos esperaba Olga Arcos: ella y su compañero Guy-Paul Ruiz son las caras más visibles del Memorial que ha coordinado la excelente muestra fotográfica en el marco de las actividades que organiza el Servicio de Cultura del Ayuntamiento.

A la playa de Argelès, convertida en campo de concentración, fueron a parar miles de personas que huían del terror fascista. Excavaban hoyos en la arena para resguardarse del frío. La enfermedad y la muerte eran lo normal todos los días de cautiverio. Siempre que entro casi pegado a las paredes del Hotel Lido y me meto en la arena es como si el tiempo de entonces regresara en la forma más inquieta del desasosiego. «El tiempo, ese blanco desierto ilimitado», escribía Luis Cernuda, como si el tiempo y la playa fueran lo mismo en los versos del poeta y en nuestra llegada ahora mismo a la orilla del mar, en Argelès. Las imágenes de aquellos días también en los campos de Saint-Cyprien, de Barcarès, de Rivesaltes... Miradas que no miran a ninguna parte porque no hay nada al otro lado de la derrota. Tal vez la soledad del extrañamiento. Los sueños rotos cuando tres años de guerra se cerraron con la victoria de un ejército golpista contra la Segunda República. La misma sensación me llega cuando visitamos el monumento en el Cimetière des Espagnols, situado en la Avenida de la Retirada y con la bandera republicana española cubriendo los infinitos nombres de la ausencia. En el Memorial trabaja incansablemente, para recuperar la memoria del exilio, la asociación Fils et Filles de Républicains Espagnols et Enfants de l’Exode (FFREEE). No cabe un alma en la sala donde se celebra el encuentro. No han faltado, nunca faltan, mis dos grandes amigos: el escritor Gildas Girodeau y Roger Coste, que acaba de dejar en buenas manos la librería Torcatis de Perpinyà. Tampoco la profesora Claudine Chalmeton, que desde Carcassonne no se pierde una sola de las celebraciones memorialistas republicanas españolas en Francia. La memoria sigue viva al otro lado de la frontera. Más que en este nuestro, donde durante tantos años se ha apostado por el olvido.

La tumba de Antonio Machado en Collioure y la playa de Argelès-sur-Mer se vienen con nosotros en la vuelta a casa. La mejor casa es la que está llena de memoria, esa memoria que nos sigue enseñando que sin ella es imposible vivir con dignidad. Y para mí es Argelès, desde hace muchos años, esa casa donde la memoria del exilio republicano está siempre presente. No sé cuántas veces he hecho este mismo viaje. Pero sé que siempre que veo en la carretera el rótulo donde pone Le Boulou es como si fuera la primera vez. Sé que estoy entrando en un tiempo lleno ayer de miedo y ahora de esperanza. Me quedo con la esperanza. Y no se me va el rencor cuando veo a todos esos energúmenos de Vox montando guardia en las fronteras para sembrar el miedo entre quienes vienen a buscar una vida mejor. Ni más ni menos que como hicimos nosotros cuando el franquismo, ese franquismo al que tanto adoran esos descabezados, nos llenó de hambre. ¡Malditos sean!