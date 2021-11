El aire refrigerado que se siente en el centro del ruedo valenciano es casi sedante. La sensación refrescante y monumental de la imagen a pie de plaza te hace no parpadear después de que el coronavirus se tragara una rebanada de su tiempo. Sigue ahí ese guardián de emociones, es el pensamiento que se tiene cuando accedes al interior. No hay ninguna enredadera en el albero y los arañazos en los burladeros están ahí todavía. Todo está igual que antes: limpio y dispuesto para recibir al bravo como si los meses no hubieran pasado por él.

La música ambiental de la jornada fue la lluvia cayendo sobre el albero y el rozamiento de la seda de la muleta y el capote por la misma arena.

Allí, refugiados de la lluvia en el patio de cuadrillas, atendieron a Levante-EMV el novillero de Algemesí, Nek Romero, y el de Massamagrell, Javier Camps. De 18 y 21 años respectivamente.

Una ilusión generalizada, que se acentuaba con el color de los pómulos, les estaba liquidando las últimas reservas de tranquilidad antes de un compromiso trascendental para ellos: son los representantes valencianos que se encargarán abrir la plaza de toros de València después de casi dos años sin toros. Será en el certamen «València busca un torero» de los días 27 y 28 de noviembre.

"Estoy dispuesto a perder la vida. Si uno no está preparado para ello, no hace falta que pises el ruedo" Javier Camps - Novillero de Massamagrell, de 21 años

La impaciencia les encendía los ojos en la penumbra de las nubes. Porque sus sueños de juventud están cosidos en el vuelo de su muleta, en su álbum flamante de esfuerzo diario en la plaza de València: «Es un orgullo, un honor torear en la que es nuestra casa», manifiestan de entrada.

«Realmente aún no me creo que vaya a hacer el paseíllo aquí», aclara Nek después de venir de apartar unas vacas de una ganadería de Sueca: «Soy muy inquieto, no me gusta estar en casa», dice. Alrededor de su sonrisa, aparece una cara radiante, muy joven, enmarcada por la seguridad: «Quiero salir el próximo sábado a cortar un rabo, soy muy inconformista». Habla con un deje andaluz porque toda su familia procede de Villanueva del Arzobispo, en Jaén.

«Cada vez que hago el paseíllo aquí estoy dispuesto a todo» manifiesta Javier Camps con la cara brillante sobre su compromiso del domingo. Pero, ¿qué significa ese todo? «Es estar dispuesto a perder la vida. Si uno no está preparado para ello, no hace falta que pises el ruedo», sentencia. A la respuesta de cómo se logra tener esa mentalidad, Javier explica que «a base de entrenamiento físico, técnico y cerebral».

«La escuela taurina me hizo persona. Gracias a ella y al esfuerzo de los profesores me saqué el graduado y me encarrilé en mi vida. Ahora trabajo por las noches en una empresa de flores de mi pueblo y, por las tardes, entreno» revela el joven de Algemesí, quien se define como una «persona muy libre y muy solitaria».

"La escuela taurina me hizo persona. Gracias a ella y al esfuerzo de los profesores me saqué el graduado y me encarrilé en mi vida" Nek Romero - Novillero de Algemesí, de 18 años

Durante este tiempo de coronavirus, la Escuela Taurina de València ha toreado en el campo 230 animales y ha recorrido más de 70.000 kilómetros por las ganaderías de Andalucía, Madrid o Badajoz: «Gracias a la escuela, la pandemia se hizo más llevadera. Seguimos entrenando y viajando para torear con las medidas sanitarias y las autorizaciones necesarias» expresa Javier, quien también ha estudiado una FP de Administrativo. Durante ese tiempo, Nek pensó en «dejarlo» porque «yo quiero ser figura del toreo y veía que me había estancado, pero cuando volví a torear, volvió la ilusión».

Las otras aficiones de Javier son el ciclismo y las de Nek son la caza y la petanca, con la que llegó a jugar dos campeonatos de España.

Después de la conversación, se quedaron a torear con lentitud amorosa, como si en ello les fuera su felicidad. A la salida, esa luz rojiza del atardecer tormentoso nos hizo olvidar por un momento la angustia de la pandemia. Porque la ilusión palpitante de dos jóvenes que quieren ser toreros rebalsó los poros de la mente. Es lo que tienen las buenas aficiones.